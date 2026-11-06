Има ли бойкот от ПП-ДБ на избора на нов ВСС: Говори Велислав Величков

„Пречката пред избора на нов Висш съдебен (ВСС) съвет може да бъде единствено в кандидатите“. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков в интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV. Той отхвърли твърденията, че формацията възнамерява да бойкотира или саботира процедурата, и увери, че народните представители участват активно в изслушванията и проверката на кандидатурите.

„Ако имахме намерение да бойкотираме, дали щяхме да си дадем този труд?“, попита Величков. По думите му представители на парламентарната група са прегледали множество документи за професионалното развитие, атестирането и кариерния път на кандидатите, включително данни за евентуално използване на специални разузнавателни средства спрямо тях.

Депутатът определи като важен въпроса дали сред номинираните има хора, свързани със статуквото в съдебната система. Той посочи, че формацията има основателни съмнения за намеса на управляващото мнозинство при издигането на част от кандидатурите. Според него по време на изслушванията са се откроили както магистрати с ясна професионална биография и визия за реформи, така и кандидати, чието представяне е породило сериозни въпроси.

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Величков разказа за случаи на магистрати, които са сменяли по няколко съдилища в рамките на кратък период, както и за продължително командироване на съдии на високи позиции. Той даде пример с магистрат, командирован от Районния съд в Дупница в Софийския апелативен съд, където според него е останал три години и половина.

Според депутата командироването трябва да се използва за временно заместване при необходимост, а не да се превръща в начин за заобикаляне на конкурсното начало. Той постави въпроса и за продължителността на конкурсните процедури, като посочи случай, при който конкурс в Софийския градски съд е продължил четири години.

Той коментира и съмнения за непотизъм (покровителство или служебно издигане на роднини и близки) в съдебната система. По думите му има случаи, при които командироването на магистрати е свързано с лични и семейни отношения между представители на съдебната власт. Величков даде пример с кандидат за ВСС, чийто кум е командирован при него, а при евентуалното му избиране би могъл да заеме ръководна позиция. Според депутата подобни зависимости са особено проблематични в по-малките съдебни райони. „Непотизмът в малките съдебни райони е неформална форма на корупция“, цитира Величков позиция, изразена от една от кандидатките по време на изслушванията.

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Депутатът разказа и за кандидат, чието представяне според него е породило съмнения за достоверността на изложената професионална биография. По думите му магистратът е представил съдебни актове като доказателство за определена практика на състава, в който е участвал, но проверката на документите показала точно обратното. Величков посочи, че сред номинираните от „Прогресивна България“ има четирима-петима кандидати с добра професионална биография и убедителни концепции за реформа. Той обаче изрази съмнение за опит за компрометиране на една от тези кандидатури.

По думите му едва след приключването на изслушванията във Висшия съдебен съвет е бил изпратен сигнал срещу един от кандидатите. Величков обърна внимание, че сигналът е от 23 септември, а от парламентарната група са поискали цялата информация за постъпилите сигнали и дисциплинарни производства още на 7 октомври. Срокът за предоставянето ѝ е изтекъл на 19 октомври.

„Аз не знам какъв сигнал е, дали ще се запознаем с него, но това ми звучи като че някой иска да събори тази кандидатура, а тя не е наша“, коментира депутатът. Той поиска обяснение защо информацията не е била предоставена своевременно.

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Величков изрази и опасения, че част от сегашните членове на ВСС, чийто петгодишен мандат е изтекъл преди повече от четири години, могат да направят опити да осуетят избора на нов състав. Според него е възможно да последват и съдебни жалби, особено по отношение на професионалната квота.

Изслушванията на кандидатите от парламентарната квота приключиха на 5 ноември. Правната комисия реши всички 21 кандидатури да бъдат предложени за разглеждане и гласуване в пленарната зала. За избора на всеки член на ВСС са необходими най-малко 160 гласа. Паралелно продължава процедурата за попълване на професионалната квота. Изборът на представителите на съдиите е насрочен за този уикенд.