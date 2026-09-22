Горя покривът на Община Трявна, няма пострадали

Пожар е възникнал снощи на покрива на административната сграда на Община Троян, предаде БНТ. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова. Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж на сградата. По първоначална оценка щетите са поправими. Още: Локализираха пожара край Велико Търново

Причините за пожара се изясняват

Причините за пожара се изясняват. Работата по отстраняване на последствията ще продължи. Кметът благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на полицията.

Припомняме, че пожарите с огнената стихия продължават цяло лято.

Над 180 декара гора и поляни горят в околностите на село Беляковец и Велико Търново. Горят сухи треви и растителност, като силният вятър допълнително усложнява обстановката. За кратко време пожарът се е разпространил на значителна площ. Теренът е труднодостъпен и се гаси само на ръка. На този етап няма яснота каква и причината за пожара, каза по БНР областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, който ръководи екипите от близо 200 военни, пожарникари и горски служители.

"Ситуацията се опитваме да я овладеем, току що дойдоха и 60 сержанти от Военното училище, така че разполагаме с доста ресурси и се надяваме до час-два да овладеем положението и да локализираме пожара. Няма опасност за хората и населеното място, това е камениста местност, труднопроходима , само с жива сила може да влезе и да обезопаси района", увери Богомилов

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