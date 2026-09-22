Спортът по ТВ днес - 22 септември

Седмицата е още в самото си начало, но спортрт никога не ни оставя без срещи, които да наблюдаваме. Днес, на 22 септември, Григор Димитров ще играе на "Чаланджър 125" в Сен Тропе. Европейското първенство по волейбол продължава с пълна сила, като днес се играят част от 1/4-финалите. Колоезденето заема голяма част от програмата, а по телевизията днес ще можем да наблюдаваме и среща от НХЛ.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по ТВ днес

15:00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, мъже, 1 етап, БНТ 3, Евроспорт 1

16:00 Волейбол: Евроволей 2026, 1/4-финал, Франция - Румъния, bTV Action, Макс спорт 2

17:00 Колоездене: СП в Монреал, часовник, смесено отборно, Евроспорт 1

19:00 Тенис: "Чаланджър 125", Сен Тропе, Григор Димитров - Едас Бутвилас, Max One

19:00 Волейбол: Евроволей 2026, 1/4-финал, Полша - Германия, bTV Action

19:05 Колоездене: СП в Монреал, часовник, юноши до 18 г.

22:05 Колоездене: СП в Монреал, часовник, девойки до 18 г.

02:00 НХЛ: Контрола, Каролина Хърикейнс - Флорида Пантърс