София Вергара влезе в спешно отделение и пропусна наградите "Еми" (СНИМКА)

София Вергара трябваше да смени блясъка от червения килим с влизане в спешното отделение в една от най-обсъжданите телевизионна нощи. Актрисата от „Модерно семейство“ разкри в Instagram, че е пропуснала наградите „Еми“, които се проведоха в неделя, 14 септември, заради неприятна алергична реакция, която тя нарече „най-лудата алергия на окото“. А всичко се случило точно преди началото на церемонията.

"Не успях да стигна до "Еми", но стигнах до спешното отделение", написа Вергара към публикация в социалните мрежи със снимка, на която отблизо показа в какво състояние е била малко преди връчването на отличията. Актрисата допълни, че съжалява за невъзможността си да присъства и въпреки сарказма и усмихнатите емоджита, тя определи неприятната случка като "най-лудата алергия на окото точно преди да вляза в колата".

В публикацията Вргара добави и видеа - на едно от тях се вижда как лежи на болничното легло, а на следващото показва как изплаква окото си, докато е в болницата.

Звезден списък с водещи на наградите "Еми"

Според прессъобщение от 9 септември, Вергара е трябвало да бъде водеща на церемонията тази година, заедно с други известни личности от звездния списък, включващ Елизабет Банкс, Анджела Басет, Джейсън Бейтмън, Кристен Бел, Стърлинг К. Браун, Дженифър Кулидж, Колман Доминго, Тина Фей, Мариска Харгитай, Джуд Лоу, Сара Полсън, Сидни Суини, Джеси Уилямс и Катрин Зита-Джоунс.

Тя не е единственото обявено име, което не успя да присъства на събитието. Ерик Дейн също беше обявен като водещ, но не се появи. 52-годишният актьор, който е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС), беше планиран да помогне в отбелязването на 20-годишнината на „Анатомията на Грей“.

Наградите „Еми“ за 2025 г. бяха водени от комика Нейт Баргатце, номиниран за Грами, пише People.