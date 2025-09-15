Войната в Украйна:

Акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!” в цяла България

15 септември 2025, 10:14 часа 325 прочитания 0 коментара
В първия учебен ден на територията на цяла България е в сила и акция за пътна безопасност под надслов „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”. 

От днес, 15 септември, до 21 септември е обявена за Седмица на детската пътна безопасност. 18 септември е обявен от ROADPOL за ден без загинали на пътя. 

Полицейски екипи ще извършват контрол по спазване предимство на пешеходни пътеки, движение на пешеходци и пресичане на определените за това места. Контрол и наблюдение в районите на учебните заведения за недопускане на противообществени прояви и неправилно паркиране, което може да затрудни придвижването на децата. Ще се извършват проверки в заведения за спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
