15 септември 2025, 14:15 часа 388 прочитания 0 коментара
Хванаха марихуана за близо 12 млн. лева

Марихуана с общо тегло 739,180 кг за над 11,8 млн. лева е разкрита в камион с турска регистрация на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Това съобщи на граничния пункт окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов, цитиран от БТА. Той уточни, че количеството е задържано на 11 септември на изходящо за Турция трасе при прилагане на метода „анализ на риска“.

Любопитна подробност е, че превозното средство е било пломбирано с фирмена, а не с митническа пломба. Това е едно от нещата, предизвикали любопитството на митническия служител. Друг момент е нестандартният размер на камиона, който не е успял да влезе в халето за пролъчване с рентген. Задържан е шофьорът на камиона, който е турски гражданин. Предстои днес съдът да определи мярка за задържане спрямо него, каза още окръжният прокурор на Хасково.

Спасиана Кирилова
