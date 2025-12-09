Войната в Украйна:

09 декември 2025, 11:31 часа 200 прочитания 0 коментара
"Гранична полиция" ще ни пази с таблети за над 7 000 лв.

МВР обяви обществена поръчка за 70 таблета за нуждите на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП). Прогнозната стойност е 480 998 лв. без ДДС (245 930,37 евро). Това означава, че за хората, които пазят нашата граница, са необходими таблети на стойност от около 7 000 лева за брой.

Какви трябва да са таблетите?

От техническите изисквания на поръчката става ясно, че устройствата трябва да са минимум 10 инча и максимум 12 инча, трябва да са четими на директна слънчева светлина. Стъклото трябва да е тип Gorilla Glass за устойчивост на надраскване и нечупливост. Процесорът трябва да е Intel. Операционната памет трябва да е минимум 8 GB DDR3, DDR4 или DDR5, а паметта – минимум 128 GB.

Таблетът трябва да е с предна и задна камера, да има комуникационна свързаност и различни портове, да издържа на удар, да работи на температура от минус 10 до 50 градуса по Целзий. Батерията трябва да издържа минимум 6 часа.

От изискванията на обществената поръчка става ясно и че устройствата трябва да са оборудвани със захранващ кабел, да могат да се включват към запалката на колата, за да се зареждат, да имат скенер за всички видове документи и да чете RFID/smart card чрез NFC.

Проверка на Actualno.com показа, че таблети с подобни параметри струват малко над 3 000 лв. 

В средата на годината се разбра за друга скандална обществена поръчка на МВР. Тя беше за 30 000 икони и жълти мешки, 15 000 плажни топки, 50 000 балона, 30 000 сини химикалки, 1000 значки. Те бяха част от "инструментите", с които МВР смяташе да се бори с катастрофите. Стойността ѝ беше 420 000 лв.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Гранична полиция МВР Таблети обществена поръчка
