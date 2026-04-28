Гръмотевици и градушки в няколко области. Времето утре - 29 април 2026 г.

На 29 април 2026 г. минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 7°. Утре облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. В София максималната температура ще е около 18°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Жълт код за гръмотевици

Жълт код за гръмотевици е обявен за областите Благоевград, Пловдив, Пазарджик и Кърджали. В западната половина на Горнотракийската количествата дъжд ще са значителни и ще има условия за градушки. В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. По значителни ще са явленията в масивите от Югозападна България и там ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг.

Малко слънце по Черноморието

Преди обяд по Черноморието ще има и слънчеви часове, но след обяд облачността ще се увеличи и до края на деня ще е значителна. На места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Снимка: Pixabay