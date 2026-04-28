"София няма да е Москва": Посрещат новите депутати с освиркване

Българинът, който беше доброволец в Украйна Иван Калчев - Глиги, организира своеобразно посрещане на депутатите в 52-ото Народно събрание. Той е организирал събитие чрез социалната мрежа "Фейсбук", в което кани всички на 30 април от 9.00 ч пред сградата на бившия партиен дом, където самият той ще баде, за да посрещне и освирка пристигащите депутати от 52-рото Народно събрание. Знаем, че именно в четвъртък президентът Илияна Йотова свика първото заседание на новата легислатура, в която народните представители трябва да положат клетва и да изберат свой председател.

Стана ясно, че организаторът не е пускал уведомление за събитието и заяви, че който иска може да си пусне, да обяви паралелно събитие, или да се присъедини като ко-хост.

"Май и за Априлското въстание не са пускали обявление до Високата порта", добави още Калчев.

Каква е целта на събитието?

Целта му е да припомни на депутатите на Радев, че "тук не е Москва и че нямат дори и 100 дни, да се присмее на ГЕРБ, защото според него се вижда краят на времеато им, а двойно ще се присмее на депутатите на Пеевски, а на "Възраждане" тройно, защото и на тях Радев им е отраднал електората.

"На представителите на ПП и ДБ ще напомня, че избирателят им прости една сглобка, но нямат право на втора - да се държат достойно. Не предвиждам трибуни, микрофони, тонколони, художествена самодейност или аксесоари от детско парти. София няма да е Москва, а само от нас зависи след година-две да не стане като кийвски майдан", пише организаторът на събитието.