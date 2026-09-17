Хляб за всеки вкус във „Фантастико“

Oт векове хлябът е част от живота ни – символ на дома, споделените семейни моменти и традициите, които се предават от поколение на поколение. Той е неразделна част от всекидневната трапеза и от вкусовете, с които свързваме дома. В наши дни хлябът далеч не се изчерпва с познатия бял или типов вид, а разнообразието е все по-голямо. Отличават се с начина на производство, вида брашно и добавени съставки. Занаятчийски рецепти, различни зърна и семена, лимец, ръж, квас, протеинови и други специални видове хляб дават възможност на всеки да избере продукт според своя вкус и предпочитания.

В супермаркети „Фантастико“ наред с традиционните предложения могат да бъдат открити и различни специални хлябове. Сред тях са сериите „Вита“, „Фермерски“ и „Занаятчийски“ на „Добруджански хляб“, както и специалните хлябове на „Елиаз“. Зад това разнообразие стоят различни рецепти, традиции и идеи.

„За нас в „Добруджански хляб“ специалният хляб е философия — той носи в себе си духа на Добруджа, житницата на България, и същевременно отговаря на най-високите съвременни изисквания за качество. Разликата се крие в комбинацията от функционалност, чист състав, дълга ферментация, майсторски рецептурници и автентичен вкус с уникална текстура. Ние създаваме с прецизност и безкомпромисни съставки продукти с добавена стойност от майсторската серия „Занаятчийски“ до емблематичната серия „Вита“, която е пионер в пълнозърнестите печива с над 20 години на пазара и залага изцяло на 100% пълнозърнесто брашно, без да влага рафинирано бяло брашно. Всеки наш продукт е създаден с мисъл за хората и с много любов към занаята“, споделя Камен Коцев, който е търговски директор в компанията.

Снимка: „Добруджански хляб“

„Вдъхновението ни идва от две основни посоки: от богатите традиции на нашия регион и от динамичния начин на живот на съвременния човек. Днес хлябът е много повече от основна храна — той е неразделна част от индивидуалния стил на всеки потребител. Води ни желанието да предложим точния продукт за всеки личен ритъм, защото никой не бива да се лишава от прясната, хубава филия хляб“, допълва той.

„Осъзнахме, че съвременният човек търси баланс, конкретни здравословни ползи и безкомпромисен вкус. Затова създадохме разнообразие от серии, пригодени за всяка нужда. За активно спортуващите и следящите теглото си предлагаме функционални печива като фитнес хлябовете от серията „Вита Фитнес“, както и специализирани продукти за хора със специфични хранителни режими или хранителна нетолерантност. За ценителите на гурме културата създадохме серията „Занаятчийски“, която пресъздава автентичния вкус, традиционните методи на пекарството и спомена за хляба от детството. За семейството и всекидневната трапеза развихме серията „Фермерски“. Нашата цел е да бъдем до всеки наш клиент, независимо от неговия начин на живот, хранителни навици или лични предпочитания“, казва още Камен Коцев.

Снимка: „Добруджански хляб“

В производството екипът на „Добруджански хляб“ съчетават традиционните занаятчийски методи с високотехнологично и модерно оборудване, което гарантира безопасност, хигиена и постоянно високо качество. „Хлябът има характер, история и душа – той далеч не е просто брашно и вода“, разказва Камен Коцев, за когото всяка хапка хляб носи разказ за традиция, търпение и майсторство.

Благодарение на партньорството с българската семейна верига, специалните хлябове на „Добруджански хляб“ достигат до все повече домове. „Искаме да благодарим на нашите партньори от „Фантастико“ за подкрепата и за това, че дават възможност на българските потребители да имат всекидневен достъп до качествени и разнообразни печива. Зад всяка опаковка на „Добруджански хляб“ стои трудът на стотици хора, които влагат сърцето си.“, допълва той.

Сред производителите, които също съчетават традициите с развитието на съвременните тенденции в индустрията са и „Елиаз“ ООД.

„От нашето семейство за вашето семейство“. Това е посланието на „Елиаз“, където работи вече трето поколение. От 1990 г. насам те развиват широкия си асортимент от хлебни продукти – от автентични селски и специални хлябове до класически заводски видове.

„Нашият хляб е „специален“, защото го произвеждаме с брашно от нашата малка мелница, която разполага и с каменна мелница за смилане на лимец и други зърнени култури. Брашното не е обработено с агенти за третиране на брашна с цел подобряване на качествените показатели, т.е. работим с „чисто“ брашно. През последните три десетилетия ние израснахме като хора и като фирма, задоволявайки променящите се потребности на нашите клиенти“, разказва Маргарита Добрева, управител в компанията.

„Учехме се в движение. Учеха ни клиентите. Учеха ни ситуациите, в които попадаме.

Учеха ни как да вървим по пътя на хляба. Понякога хората просто посягат към хляба без претенции – хлябът си е хляб. Но знаете ли, филия от селския ни хляб с квас, намазана с масло и ягодово сладко, ще ви върне в детството. Филийка от „Хляб 109“, намазана с класически хайвер, в който има няколко капки лимон – уникален вкус. Качеството, структурата и суровината, от която е произведен хлябът, подсилват вкуса и храната се превръща в емоция и усещане“, допълва тя.

Снимка: „Елиаз“ ООД

Именно разбирането за хляба като нещо повече от основна храна стои и зад разнообразието от специалните хлябове на „Елиаз“. Различните рецепти са създадени така, че да отговарят на различните вкусове и предпочитания и да носят собствен характер. „Хлябът ни обхваща цялата потребителска аудитория що се отнася до разнообразието в интереса. Рецептите ни са композиции за сетивата, а не просто пропорции. Това е хлябът на „Елиаз“ и за нас той е „специален“ и от емоционална гледна точка. Хлябът не е просто брашно, мая, сол и вода“, споделя Маргарита Добрева.

За да се получи такъв продукт, значение имат не само технологиите и рецептите, но и качествените суровини. Именно заради това компанията поставя акцент върху избора на доставчици и съставки. „Работим с доставчици, които са доказали коректното си отношение към „Елиаз“. Те не правят компромиси с качеството и безопасността на суровините, които ни доставят. От тях получаваме и съставките за новите продукти, които създаваме. Работим с качествени суровини за производството на специални видове хляб“, споделя Маргарита Добрева.

Сред предложенията на компанията са и хлябовете с квас, при които традиционният процес на ферментация заема важно място в производството. „За производството им произвеждаме квас на база на ферментационни процеси, предизвикани от диви дрожди. Работим в посока към създаването на хляб, насочен към хората с чувствителност към продуктите от ферментацията на нишестето, т.е. на хляб с нисък гликемичен индекс“, добавят от екипа.

„Що се отнася до тенденциите, фокусирани върху различните съставки, високото съдържание на протеин и завръщането към традиционните вкусове – ние ги следваме от години и за това са доказателство хлябовете от нашата асортиментна гама. В търговската мрежа са вече „Селски ръчен хляб с квас“ и „Селски типов ръчен хляб с квас“, които са своеобразен мост между времето на нашите прадеди и настоящия 21-ви век“, казва още Маргарита Добрева.

Днес хлябът има много лица - от традиционните рецепти до съвременните предложения с квас, семена и различни видове брашно. Разнообразието в супермаркети „Фантастико“ дава възможност на всеки да намери своя хляб.