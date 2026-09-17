Сериозен ръст на обявите за работа: Търсят се близо 10 000 души

Заявените от работодателите свободни работни места през август растат с цели 14% спрямо предходния месец. На първичния пазар на труда са обявени 9659 позиции, което е с 1 211 повече в сравнение с юли, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Най-голям е делът на свободните места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите.

Сред най-търсените професии през август са преподаватели, персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, продавачи, чистачи и помощници, водачи на моторни превозни средства, оператори на стационарни машини и съоръжения, стопански и административни специалисти, служители в сферата на персоналните услуги и други.

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Безработицата

Към края на август равнището на регистрираната безработица е 5.47%,а регистрираните безработни в страната са 155 007 души.

Подкрепа за започване на работа са получили и 503 души от уязвими групи, включени в програми и мерки за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55-годишна възраст и дълготрайно безработни. От започналите работа по мерки за субсидирана заетост 379 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

През месеца 9496 души са получили подкрепа от Агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие. С посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 8 837 безработни, а 659 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионалната си реализация. Усилията на Агенцията по заетостта продължават да бъдат насочени и към хората извън заетостта и регистрираната безработица. През август над 4500 икономически неактивни лица са мотивирани да предприемат стъпки към включване на пазара на труда. За достигането до тях бюрата по труда работят активно и с ромски и младежки медиатори.

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