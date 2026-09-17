Спечели лаптоп, Apple iPad и други вълнуващи награди с BILLA App

BILLA App посреща потребителите си в края на лятото с шанс за вълнуващи награди. От 10 до 23 септември виртуалната игра „Колело на изненадите“ дава още един повод на всички регистрирани потребители да отворят приложението и да опитат късмета си за лаптоп, таблет и други изненади. Участието е безплатно и не е обвързано с покупка.

Колелото на късмета в BILLA App предизвиква членовете на лоялната програма с осем сектора. Четири от тях носят моментни награди, два дават участие в томболата, а два са маркирани с „Опитай отново“.

Потребителите имат право на едно дневно завъртане, което може да им донесе различна награда. Сред тях са ваучери за отстъпка от цената на определени продукти в BILLA, 3 евро отстъпка при покупка в BILLA на стойност над 30 евро и специални предложения от партньорите на веригата. Те включват 15% отстъпка за онлайн покупки в Office 1*, до 60% отстъпка за избрани продукти от Ardes, както и ваучери от SWIPE за покупка или продажба на устройство.

При всяко попадане на сектор „Участие в томбола“ участниците се включват автоматично в томболата за големите награди - лаптоп ASUS Vivobook 16 и таблет Apple iPad 11th Gen, предоставен от SWIPE. Безжична колонка Marchall Willen II и 10 спортни сака WENGER също са част от томболата и очакват любителите на музиката и активния начин на живот.

Кампанията се реализира с подкрепата на SWIPE, Ardes и Office 1. Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип до 31.10.2026 г., а пълните правила за участие са достъпни тук: https://www.billa.bg/billa-card/svali-billa-app

* С изключение на техника, оригинални консумативи, хартия, книги и продукти в промоция или с намалени цени.