Отпуската свършва, а не ви се готви? Четири ХТСХ мезета на „Маджаров“ за топлите вечери

Помните ли онова усещане в първите дни на септември? Слънцето вече не е така агресивно, вечерният хлад най-накрая се усеща, а вие просто искате денят да спре за малко.

Последното нещо, което човек има желание да прави след първия работен ден или в последните дни от отпуската, е да прекарва часове край горещ котлон. Затова често избираме най-краткия път: „Тази вечер сме само на хубаво мезе и чаша питие“.

Въпросът е, че с някои мезета се играе на тото — понякога са прекалено солени, друг път са пълни със заместители или просто нямат нищо общо с очакванията.

Какво всъщност означава мезе с признание от Брюксел?

Всички сме чували обещания за „бабини рецепти“. Важната подробност е, че при повечето продукти това са просто маркетингови фрази.

При ХТСХ (Храна с традиционно специфичен характер) мезетата обаче думите са потвърдени с документи по европейски стандарт. За да получи даден продукт такъв сертификат, той трябва да отговаря на три стриктни условия: рецептата да е доказана и използвана поне 30 години, съставките и технологията да следват официално регистрирана спецификация и производството да подлежи на текущ контрол от независим акредитиран орган.

Лесно е да кажеш, че пазиш традицията. Трудно е да го докажеш с документи, одити и периодични проверки. Точно това прави разликата между автентичен продукт и имитация.

При „Димитър Маджаров“ тези четири традиционни деликатеса притежават сертификата ХТСХ още от 2017 г., а спазването на стандарта се проверява периодично, всяка година. Текстовете върху етикета и ХТСХ запазеният знак са проверен факт, а не рекламно обещание.

Четири класически вкуса за септемврийските вечери. Или какво всъщност да сложим на дъската?

Снимка: "Маджаров"

Четирите ХТСХ деликатеса не са просто „колбаси“, а имат собствен характер. Всеки от тях пасва на различни моменти от финала на деня:

Филе „ Елена “: Свежо свинско контрафиле, сол, ронена чубрица и черен пипер. Нищо излишно. Търпеливият процес отнема около 40 дни, с пресоване между дървени плоскости и сушене. Резултатът е умерено солен, балансиран вкус, който идеално си подхожда с охладено бяло вино или розе.

Свежо свинско контрафиле, сол, ронена чубрица и черен пипер. Нищо излишно. Търпеливият процес отнема около 40 дни, с пресоване между дървени плоскости и сушене. Резултатът е умерено солен, балансиран вкус, който идеално си подхожда с охладено бяло вино или розе. Луканка „ Панагюрска “: Направена по изпитано съотношение от 60% говеждо и 40% свинско месо, подправени с кимион и черен пипер. Характерната сплесната форма идва от дървените преси, а финият бял налеп по повърхността е знак за естествено зреене. Без заместители и без ГМО — чудесно мезе за студена бира след плажа или в края на деня.

Направена по изпитано съотношение от 60% говеждо и 40% свинско месо, подправени с кимион и черен пипер. Характерната сплесната форма идва от дървените преси, а финият бял налеп по повърхността е знак за естествено зреене. Без заместители и без ГМО — чудесно мезе за студена бира след плажа или в края на деня. Роле „ Трапезица “: Сочно свинско месо от врат с чесън и черен пипер, пресовано многократно и оваляно в ароматни млени билки. Заради мекотата си пасва много добре на по-хладните септемврийски вечери с чаша леко червено вино.

Сочно свинско месо от врат с чесън и черен пипер, пресовано многократно и оваляно в ароматни млени билки. Заради мекотата си пасва много добре на по-хладните септемврийски вечери с чаша леко червено вино. Кайсерован врат „Тракия“: Може би най-богатият на аромати деликатес в четворката. Суши се минимум 40 дни, а преди финала се овалва в коричка от червен пипер, чимен, чесън и автентично бяло вино, вложено по оригиналната рецепта.

И понеже говорим за спестяване на време, добрата новина е, че и четирите ХТСХ продукта от серията се предлагат в предварително нарязани опаковки (т.нар. sliced вариант). Защото когато си уморен или просто искаш бързо да пренесеш масата на терасата, възможността директно да подредиш идеално тънки резенчета, без да търсиш остри ножове и дъски за рязане, спестява още няколко ценни минути спокойствие.

Простите неща често са най-доброто решение

В началото на есента никой няма нужда от излишна сложност в кухнята. Достатъчни са само пресен хляб, узрели домати, добра компания и дъска с качествено мезе, майсторено без да се бърза.

Следващия път, когато пазарувате за вечеря на терасата, обърнете внимание на ХТСХ знака. Сипете си любимото питие и дайте време на вкуса да се разгърне.

Майсторенето на тези 4 мезета изисква търпение и време. Нищо че след това изчезват от дъската за броени минути.