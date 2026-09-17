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Култов американски бизнесмен продаде дяла си в гигант от Висшата лига

17 септември 2026, 11:19 часа 352 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Култов американски бизнесмен продаде дяла си в гигант от Висшата лига

Английският футболен клуб Челси потвърди, че компанията "Clearlake Capital Group" закупува дяловете на съсобствениците Тод Боели и Марк Уолтър, и ще поеме пълен контрол върху отбора. Американският бизнесмен Боели ще напусне поста си на председател на лондонския клуб, след като беше завършена сделката, която според медиите на Острова е на стойност 950 милиона паунда. Американецът със сигурност няма да остане в историята на Челси като един от най-успешните собственици.

"Няма да има промяна в ежедневните дейности"

Компанията, която е създадена от Бехдад Егбали и Хосе Фелисиано, се обединява с трети миноритарен собственик - швейцарския милиардер Хансйорг Вис, за да закупи дяловете на Боели и Уолтър, които се равняват на около четвърт от отбора. "Clearlake" възнамерява да продължи да надгражда върху стратегическия курс, по който клубът пое, и да реализира амбицията, която собствениците развиха заедно. Няма да има промяна в ежедневните дейности, лидерството или стратегията в клуба", написаха от лондонския тим в изявление, цитирани от агенция "Ройтерс".

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Тод Боели

"Уверен съм, че Челси се намира в добра позиция"

Боели, Уолтър, Вис и "Clearlake" закупиха Челси през май 2022 година от предишния собственик - руския милиардер Роман Абрамович, за 4,25 милиарда паунда. Тод Боели, който също е съсобственик на бейзболния отбор Лос Анджелис Доджърс, заяви, че за него е било чест да служи като председател на клуба. "Ценя партньорството си с "Clearlake" и по-широката група на собственици, и колективните решения и инвестиции, които направихме, за да подкрепим моменталния и дългосрочния успех на клуба. Уверен съм, че Челси се намира в добра позиция, за да продължи успешно под ръководството на "Clearlake", добави американецът в изявлението.

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Челси Висша лига Тод Боели
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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