Хората зад логистиката или как се печели доверието на близо 500 служители

В света на логистиката цифрите обикновено диктуват правилата - хиляди палети, стотици камиони, точност до секундата. Зад мащабите на един от най-големите логистични центрове у нас и зад сухата статистика обаче стои един много по-сложен и важен актив: хората.

Да ръководиш екип от над 470 души не е обикновена административна позиция. Това е отговорност, сравнима с управлението на малко населено място - всеки ден срещаш стотици различни характери, лични истории и професионални стремежи. За Сами Хаджиев, ръководител на „Оперативни отдели“ в Централния склад на Kaufland в с. Стряма, управлението на всички тези процеси е нещо изключително вдъхновяващо.

Ценният опит

Кариерата на Сами Хаджиев в Kaufland започва преди близо шест години като „Ръководител смяна“ и с едва тримесечна въвеждаща програма в отдел „Свежи храни”. Още в хода на обучението се освобождава място в екипа и той остава да работи там.

Две години по-късно получава предложение да се премести на същата позиция в Германия, което приема с готовност. Решението му е продиктувано от желанието за развитие и възможността да получи международен опит, да усвои нов език, да работи в различна среда и да почерпи знания „от извора“. През двугодишния си престой в Германия Сами надгражда организационните и комуникационните си умения, като впечатление му прави следното: „В България понякога се действа по-спонтанно, което носи както предимства, така и недостатъци. По отношение на работната култура и етика обаче разлика няма - Kaufland следва едни и същи принципи и ценности и в двете държави.“

Това е и една от основните причини Сами да се чувства удовлетворен от работата си в компанията. За него е важно, че работи по утвърдени световни стандарти, които намират официално потвърждение чрез инициативи като ежегодното сертифициране от международния Top Employers Institute. За осма поредна година Kaufland е отличен като Top Employer (Топ работодател), постигайки максимален резултат от 100% в ключови области като „Цел и ценности“, „Привличане на таланти“ и „Обучение“. Като професионалист, който ръководи стотици служители, Сами открива най-ясното доказателство за заслужените високи оценки в начина, по който се изграждат, развиват и подкрепят екипите в склада.

Завръщането в родната страна

След като прекарва точно две години и един месец в Германия като „Ръководител смяна“ в отдел „Храни“, през юни 2024 г. Сами взема окончателното решение да се завърне на родна земя и да приложи натрупания опит. Завръщането му се оказва навременно, тъй като получава предложение да поеме ролята на „Ръководител на отдел“ в Kaufland България - Стряма. Това бележи нов етап в професионалното му развитие: момент, който му дава възможност да надгради кариерата си и да даде добавена стойност за екипа си чрез знанията и уменията, придобити в Германия.

Динамиката като вдъхновение

В Централния склад кипи неспирна дейност благодарение на близо 600 професионалисти. Сами Хаджиев отговаря за над 470 от тях - 450 служители и 22-ма ръководители. Заради непрекъснатите усилия на този внушителен екип сложната логистична система на Kaufland функционира безотказно. Това е ключово за добрите резултати на компанията.

Сами приема динамичната работна среда като източник на енергия. В разнообразните активности, с които се занимава през работния си ден, той намира своя стимул за развитие. Управлението на различни екипи и стремежът към все по-високи и устойчиви резултати за него се превръщат в движеща сила за постоянна мотивация.

„Всеки ден е различен, всеки ден носи нови предизвикателства - именно това ме поддържа във форма.“

Силата на индивидуалния подход

За Сами Хаджиев управлението на толкова голям екип не означава непременно налагане на строго фиксирани граници. Напротив - той се стреми да поддържа хората си не само добре подготвени, но и истински сплотени, залагайки на директния и личен контакт.

„Много е важно да познавате добре екипа си и да разбирате какво вдъхновява всеки един от тях“, споделя той. Затова вратата му е винаги отворена за разговори, а подходът му е индивидуален.

Приятелската и подкрепяща среда скъсява дистанцията между ръководството и служителите, като извежда на преден план основните движещи сили за ангажираност: интересните задачи, признанието и усещането, че си ценен.

„Един от най-силните мотиватори за мен е интересната работа, а моята е точно такава… За всичките близо шест години в компанията нямам дори един ден, в който да съм дошъл тук без желание“, разказва с усмивка Сами и доказва, че личният пример е най-силният инструмент за влияние.