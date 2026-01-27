Вражда за храна: Инфлуенсър срина бизнес за милиони в Китай

Конфликт между инфлуенсъра Луо Йонгхао и веригата ресторанти Xibei, компанията заяви, че може да се изправи пред загуби до 500 млн. юана (72 млн. долара) и да затвори повече от 100 ресторанта. Блогърът обвини веригата, че продава готова храна на премиум цени, предизвиквайки вълна от критики и бойкоти.

Враждата започнала през септември миналата година, когато Луо Йонгхао, който има близо 3 милиона последователи в социалната медийна платформа Weibo, публично критикува Xibei, обвинявайки я, че сервира предимно предварително приготвени ястия на премиум цени.

Луо определи практиката като „отвратителна“ и призова за по-голяма прозрачност и законодателство за етикетиране на храните в индустрията.

Джиа Гуолун, основателят на Xibei, категорично отрече обвиненията и го заплаши със съдебни действия. Той отвори кухни за обществена инспекция. Но усилията му се обърнаха срещу него и ресторантите му, след като кадри разкриха използването на предварително опаковани и замразени съставки.

Държавната медия People’s Daily заяви, че е „особено обезпокоително“, че публикациите в социалните медии могат да хвърлят бизнес с 38-годишна история в криза.

Китай се готви да затегне още повече правилата за блогърите. Пекин има все по-ясна позицията си - социалните медии не са частна територия и инфлуенсърите и платформите трябва „да се държат отговорно“.