Сеп Блатер подкрепи призивите за бойкот на Мондиал 2026

Бившият президент на Международната футболна федерация (ФИФА) Сеп Блатер се присъедини към призивите за бойкот на мачовете в САЩ от Световното първенство тази година, съобщава АП. Като причина се посочват действията на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация, които поставят под въпрос способността на страната да приеме събитие от подобно естество. Блатер заяви позицията си в публикация в X, в която демонстрира подкрепата си за коментарите на адвоката Марк Пит, направени в интервю пред вестник „Дер Бунд“.

Сеп Блатер бе шеф на ФИФА в продължение на 17 години

"𝗙𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗻𝘀, 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲'𝘀 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗮𝗱𝘃𝗶𝗰𝗲: 𝘀𝘁𝗮𝘆 𝗮𝘄𝗮𝘆 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗦𝗔!"



Former FIFA president Sepp Blatter says fans should boycott the 2026 World Cup over President Trump's US administration.🗣️ pic.twitter.com/OdcvmGRH7z — DW Sports (@dw_sports) January 26, 2026

В интервюто Пит заяви: „Ако вземем предвид всичко, което сме обсъдили, имам само един съвет към всички фенове - стойте далеч от САЩ! Ще можете да го гледате по-добре по телевизията така или иначе. А като пристигнат, феновете ще трябва да очакват да бъдат пратени на следващия полет към вкъщи, ако не задоволят американските власти.“

Сеп Блатер цитира сънародника си и в профила си в X и добави: „Мисля, че Марк Пит е прав да поставя това световно първенство под съмнение.“

Марк Пит е швейцарски адвокат, специализиращ в борбата с корупцията, който беше начело на независим комитет, отговорен за въвеждането на реформи във ФИФА преди десетилетие. Блатер беше президент на ръководния орган на световния футбол между 1998 и 2015 година, но подаде оставка заради разследвания за корупция.

Притесненията сред международната футболна общност за предстоящото световно първенство произтичат от позицията на Доналд Тръмп спрямо Гренландия, забраните за пътуване и агресивните му политики спрямо мигрантите.

САЩ ще бъде съдомакин на Мондиала, заедно с Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.

ОЩЕ: ФИФА потвърди: Доналд Тръмп ще връчва наградите на Световното