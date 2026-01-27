Любопитно:

Сеп Блатер подкрепи призивите за бойкот на Мондиал 2026

27 януари 2026, 12:35 часа 399 прочитания 0 коментара

Бившият президент на Международната футболна федерация (ФИФА) Сеп Блатер се присъедини към призивите за бойкот на мачовете в САЩ от Световното първенство тази година, съобщава АП. Като причина се посочват действията на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация, които поставят под въпрос способността на страната да приеме събитие от подобно естество. Блатер заяви позицията си в публикация в X, в която демонстрира подкрепата си за коментарите на адвоката Марк Пит, направени в интервю пред вестник „Дер Бунд“.

Сеп Блатер бе шеф на ФИФА в продължение на 17 години

В интервюто Пит заяви: „Ако вземем предвид всичко, което сме обсъдили, имам само един съвет към всички фенове - стойте далеч от САЩ! Ще можете да го гледате по-добре по телевизията така или иначе. А като пристигнат, феновете ще трябва да очакват да бъдат пратени на следващия полет към вкъщи, ако не задоволят американските власти.“

Сеп Блатер цитира сънародника си и в профила си в X и добави: „Мисля, че Марк Пит е прав да поставя това световно първенство под съмнение.“

Марк Пит е швейцарски адвокат, специализиращ в борбата с корупцията, който беше начело на независим комитет, отговорен за въвеждането на реформи във ФИФА преди десетилетие. Блатер беше президент на ръководния орган на световния футбол между 1998 и 2015 година, но подаде оставка заради разследвания за корупция.

Притесненията сред международната футболна общност за предстоящото световно първенство произтичат от позицията на Доналд Тръмп спрямо Гренландия, забраните за пътуване и агресивните му политики спрямо мигрантите.

САЩ ще бъде съдомакин на Мондиала, заедно с Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.

Бойко Димитров
