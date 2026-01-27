Италия влиза у дома с над 850 продукта от Kaufland до 1 февруари

С Kaufland Card отстъпките стават още по-апетитни - италиански колбаси, пица, кафе и др.

27 януари 2026 София – До 1 февруари италианските продукти превземат щандовете на Kaufland България. Прясна паста, ароматно маслиново масло, различни видове сирена и топъл хляб са само част от продуктите, на които посетителите на ритейлъра могат да се насладят. Те могат да разгледат всички седмични предложения и онлайн в брошурата тук.

Над 850 са продуктите с италиански привкус тази седмица в Kaufland. Ако у дома всички са на вълна Италия, то менюто може да започне с микс от бейби салатки на цена от 1,53 €/2,99 лв., гарнирани с чери домати за 2,55€/4,99 лв. за килограм и сочни сирена, като намалената с 12% бурата Antica Fattoria. За вкусни антипасти клиентите могат да приготвят вкусни брускети от намалената на половин цена макси чабата от пекарната на ритейлъра, към които да прибавят продуктите на K-Favourites – италианско прошуто на слайс на цена от 1,78 €/3,48 лв. или бресаола (продукт със защитено географско указание) на цена от 3,57 €/6,98 лв. В този период притежателите на Kaufland Card пък ще получат 20% намаление на всички колбаси San Michele.

Щом се стигне до основното на масата, ритйелърът предлага на марката Amadori пуешко филе „Qualita 10+” за 9,71 €/18,99 лв. за килограм или цяло пиле на цена от 5,11 €/9,99 лв. за килограм. Почитателите на свинското пък могат да изберат намаления с 56% за лоялни клиенти свински врат без кост от свежата витрина на ритейлъра. За свежа и богата на витамини и минерали гарнитура подходящ избор са броколи на половин цена, а гъбите печурки са с 37% намаление. На страхотни цени са още морковите „Брей!“ и четкани картофи на килорам.

За да бъде седмицата автентична, няма как да бъдат пропуснати пастата и пицата. По този повод до 1 февруари с Kaufland Card всички италиански пасти са с 25% намаление, а два броя пица Passionata струва само 5,72 €/11,19 лв. Пицата Numero Uno от Italpizza също е със страхотно намаление от 37%. Всеки, който обича домашна лазяна, може да я приготви у дома с кори De Angelis за 1,53 €/2,99 лв. За вкусно ризото пък подходящ е ориз арборио от Riso Gallo.

Всеки, докосвал се до италианската кухня, знае колко голямо е значението на добре подправените ястия. Затова тази седмица маслиновото масло екстра върджин от Costa D‘Oro Integralе е с 38% намаление и струва 7,39 €/14,45 лв. за 1 л., а всички, които предлочитат Filippo Berio могат да закупят 750 мл. маслиново масло за 6,89 €/13,48 лв. Ритейлърът предлага още различни видове песто Filippo Berio за 2,04 €/3,99 лв., нарязани домати, балсамов и винен оцет Cirio и много други.

Тази седмица притежателите на Kaufland Card могат да получат намаление от 30% на напитки, с които денят започва енергизирщо и завършва в добра компания, а именно всички кафета Kimbo и всички италиански вина. С 43% лоялните клиенти могат да закупят мляно кафе или на зърна Illy. А два пакета по 1 кг. Lavazza Crema e Aroma кафе на зърна са на цената на един за 40,90€/79,99 лв. Всички изгодни предложения за седмицата могат да бъдат открити в онлайн брошурата тук.

Освен всички неустоими намаления, до 13 април Kaufland замразява редовните цени на над 4000 продукта. За улеснението на клиентите те ще бъдат обозначени с жълти етикети и включват стоки от основни хранителни и нехранителни групи, необходими за ежедневието на всяко домакинство.