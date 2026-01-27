Обиден за ромите коментар на унгарски министър може да спъне Орбан на изборите

Унгарски министър предизвика възмущение с твърдението си, че ромите трябва да почистват тоалетните във влаковете като „вътрешен трудов резерв“. Министърът на строителството и транспорта Янош Лазар направи тези забележки по време на предизборно събитие в западния град Балатоналмади, предаде АФП.

„Ако няма мигранти, някой все пак трябва да чисти тоалетните в междуградските влакове. Тогава трябва да се използват вътрешните трудови резерви. А вътрешният резерв е унгарската ромска общност“, заяви Лазар. Ромите са най-голямото малцинство в Унгария, съставляващо около 7% от 9,5-милионното население, отбелязва агенцията.

Шокиращите коментари на Лазар предизвикаха незабавен отзвук. Петер Мадяр, лидерът на основната опозиционна партия „Тиса“ заяви във „Фейсбук“, че Лазар „гледа надменно над ромите“, и го призова незабавно да подаде оставка.

Бившият държавен секретар на транспорта (в момента в опозиция) Давид Витези заяви, че министърът трябва да подаде оставка „не само за неприемливите расистки изявления“, но и заради това, в което е превърнал унгарските железници, предаде унгарският интернет портал „444.ху“. „Разхвърляната, недостойна за европейска държава и ненадеждна междуградска услуга е резултат единствено от погрешните, антижелезопътни политически решения на транспортното министерство“, заяви той.

Още по-тревожно за ФИДЕС е, че коментарите бяха критикувани и от ромската общност в страната. Възмущение изрази известният певец от ромски произход Грофо Киш, който в миналото публично е подкрепял управляващата партия и е изпълнявал концерти по време на нейни предизборни митинги. „Трябва да изразя възмущението и неразбирането си относно политическите изявления по ромските въпроси от последните няколко дни! Не само защото съм непоколебим представител на ромската кауза и култура, но и защото ромите са неразделна част от унгарците във всички области на нашия живот и общество! Ето защо, аз категорично отхвърлям и осъждам всички подобни изявления, мисли и мнения, които дискриминират, унижават, презират или осъждат ромите по какъвто и да е начин на расистка основа!“, написа той във „Фейсбук“.

Други обществени личности от ромски произход като комикът Ласло Лакатош започнаха да публикуват свои снимки в социалните мрежи с четка за тоалетна в ръце, подигравайки се на забележките на министъра. „Сериозно обмислям да сменя микрофона, да напусна стендъп сцената и да се пробвам в новото поприще! Янечко, страхотна идея! Ако искаш, можеш да ме научиш лично! Целувки!“, написа той в профила си във „Фейсбук“.

Особено остър в реакцията си беше основателят на ромското училище „Доктор Амбедкар“ в град Мишколц, Янош Оршош, предаде унгарското издание „Хети Вилаггаздашаг“. Ромският активист и учител добави, че вярва, че „ромските избиратели ще чуят и разберат каква е визията на правителството за тях.“ В заключение той предложи на министър Лазар „да грабне четката, да се качи на междуградския влак, да погледне сам какво е натворил в железниците и да почисти след себе си“.

Извънпарламентарната опозиционна „Унгарска партия на двуопашатото куче“, която често прави протестни акции с хумористичен оттенък, също коментира по свой начин скандала, предаде вестник „Непсово“. Активисти на партията поставиха четки за тоалетна върху барелефите в Парка на циганската музика в будапещенския квартал „Йожефварош“. Кметът на прилежащия столичен район Андраш Пико не оцени акцията. „Това не е политически протест срещу неприемливите думи на Янош Лазар, а обида към паметта на циганските музиканти, които обогатиха унгарската култура и спечелиха международно признание с изкуството си“, заяви кметът.

Либералният кмет на Будапеща Гергей Карачон отбеляза, че коментарите на министъра са част от тенденцията на властите да разделят нацията – на роми и нероми, както и на столичани и представители на провинцията.

Самият министър се извини публично два дни по-късно на събитие в град Капошвар, предаде унгарският новинарски портал „Телекс“. „Извинявам се за това, наистина съжалявам“, каза той, добавяйки, че иска лично да поиска прошка от унгарските роми, които са се почувствали наранени от думите му.

Министърът отделно настоя, цитиран от вестник „Модяр Немзет“, че намерението му е било да подчертае значението на работата и приобщаването, а не да обиди. Той обвини опозицията, че думите му са били умишлено интерпретирани като расов въпрос, но допълни, че иска да „поправи нещата“. Според Лазар бъдещето на Унгария зависи от интегрирането на всички унгарски граждани на пазара на труда, независимо от етническата им принадлежност.

Скандалът може да доведе до големи проблеми за управляващата партия ФИДЕС, отбелязва „Хънгериън Обзървър“. Управляващите имат доста сложни отношения с ромското население. Макар и партията да е националистическа, тя се стреми да бъде популярна сред унгарските роми като електорален ресурс. През последните години ФИДЕС се опитва активно да спечели доверието на този сегмент от унгарското население, като използва ромски инфлуенсъри. Освен това ромските общности в провинцията често са уязвими и зависими от местните влиятелни фигури от управляващите партии. Те често нямат друг избор, освен да подкрепят ФИДЕС, тъй като тя е установила система на клиентелизъм в редица области в страната, твърди изданието. Заплахата от крайнодесните партии „Йоббик“ или „Наша родина“ често тласкат ромските избиратели към ФИДЕС като по-малкото зло.

Според опозиционния журналист Соболч Серетьо „дерайлирането на министъра на транспорта“ не е случайно, а следва директно радикализиращата се риторика на неговата партия и шеф – премиера Виктор Орбан. „От устата на Лазар се изля онова, което той и голяма част от политическата му общност мислят за обществото: че то е съставено от поданици, а не от граждани. Това е феодален, почти кастов начин на мислене“, заяви той пред радио „Модяр Ханг“.

„Значителна част от ромското население на Унгария, което наброява стотици хиляди, живее в районите, които ще решат изборите, а на последните избори огромно мнозинство от тях подкрепиха ФИДЕС“, коментира унгарският политолог Даниел Рона. Според него може да се каже, че без подкрепата на огромното мнозинство от ромите е малко вероятно ФИДЕС да успее да се задържи на власт.

Доколко тези грешки ще повлияят на подкрепата за ФИДЕС сред ромите или на цялото население е непредсказуемо на този етап. Но шумът и, което е по-важно, бързата корекция на курса от управляващата партия, изглежда показват, че поради наистина конкурентния характер на тазгодишните избори гафовете носят по-големи последици за ФИДЕС, отколкото преди, цитира изданията БТА.