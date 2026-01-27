Макрон събира премиерите на Дания и Гренландия заради амбициите на Тръмп

Френският президент Еманюел Макрон ще приеме утре на обяд премиерите на Дания и Гренландия Мете Фредериксен и Йенс Фредерик Нилсен, съобщи днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес. По време на работния обяд френският лидер "ще потвърди европейската солидарност и подкрепата на Франция към Дания и Гренландия, техния суверенитет и териториална цялост", заявиха от канцеларията му.

Според Елисейския дворец тримата лидери ще обсъдят "проблемите на сигурността в Арктика и икономическото и социалното развитие на Гренландия, което Франция и Европейският съюз са готови да подкрепят".

Според изявление на пресслужбата на датския министър-председател, двамата с гренландския премиер ще се отправят след това към Института за политически изследвания в Париж за дебат, модериран от Джулиано да Емполи, автор на бестселъра "Магьосника от Кремъл".

В контекста на дипломатическото напрежение, породено от американските амбиции за Гренландия и руската заплаха, Мете Фредериксен, която участва вчера в среща на върха за сътрудничество в сферата на енергетиката и сигурността в Северно море в Хамбург, и Йенс Фредерик Нилсен ще бъдат в Берлин днес, преди да отпътуват утре за Париж.

След няколко седмици на ескалация на напрежението Доналд Тръмп отстъпи по въпроса за Гренландия, след като по-рано заплаши да завземе острова и да наложи по-високи мита на европейските страни, сред които Франция, Германия и Великобритания, които се противопоставиха на това и в средата на месеца участваха във военна мисия за разузнаване в арктическата датска автономна територия.

По думите на Тръмп, разговорите в Давос между него и генералния секретар на НАТО Марк Рюте са довели до "рамково споразумение" за Гренландия, но засега не се разкриват подробности.

Междувременно Франция обяви, че открива на 6 февруари свое консулство в Гренландия.

