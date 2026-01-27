Ман Юнайтед сменя Бруно Фернандеш със световен шампион от Висшата лига

През последните дни слуховете за раздяла между Челси и Коул Палмър се засилиха. Медиите на Острова твърдят, че младият англичанин не се чувства добре в Лондон и иска да се завърне в родния Манчестър. Естествено, това му оставя два избора за отбор на най-високо ниво. Единият е Манчестър Сити, но Палмър напусна „гражданите“, понеже не получаваше достатъчно игрови минути. Другият вариант пред световния клубен шампион е Манчестър Юнайтед.

Коул Палмър бързо се превърна в лицето на Челси

Коул Палмър е юноша на Манчестър Сити и подписа договор като играч на мъжкия отбор през лятото на 2021 г. Така на сметката си той вече има три титли от Висшата лига, една Купа на лигата, ФА Къп, Шампионска лига и Суперкупа на Европа с „гражданите“. Но през лятото на 2023 г. англичанинът напусна манчестърския клуб, защото не получаваше достатъчно минути. Тогава той се присъедини към Челси и след две години и половина на „Стамфорд бридж“, вече е лицето на „сините“.

Палмър може да смени Бруно Фернандеш в Манчестър Юнайтед

С лондончани Палмър спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, но според медиите в Англия, не се чувства добре в Лондон. Ако ще се завръща в родния си град, като най-вероятен негов бъдещ клуб изглежда Манчестър Юнайтед. „Червените дяволи“ са отворени към такъв трансфер, тъй като имат нужда от класни играчи, особено след като все повече се шуми около изходящ трансфер на Бруно Фернандеш. Още през лятото на 2025 г. клубове от Саудитска Арабия проявяваха интерес към капитана на манчестърци, а вече се говори и за такъв от Байерн Мюнхен.

