Група "Екзитус" издадоха "На крачка от Рая" (ВИДЕО)

Група "Екзитус" пуснаха нов сингъл от предстоящия си албум. Парчето излезе на 27 януари 2026 г., казва се "На крачка от Рая" и е класическа рок балада. Тя може да бъде чута във всички дигитални платформи. "Това е едно много обичано от феновете парче и се радваме, че вече може да бъде чуто в студиен вариант", посочва Андро Стубел, автор на песента. "От доста години се каним да запишем "На крачка от Рая" и най-после стигнахме до студиото", добави певецът Пламен Кирков.

Бъдещият албум е наречен "27 крачки до Рая" и е вдъхновен от и посветен на т. нар. "Клуб 27" – дълга редица от артисти приключили жизнения си път на 27 години. Сред тях са големи творци като Джим Морисън, Кърт Кобейн, Джанис Джоплин, Джими Хендрикс, които са голямо вдъхновение за поколения музиканти. Впрочем, от имената в българската музика в този клуб влиза и Димитър Воев.

С концептуалния албум "Екзитус" искат да покажат преклонението и уважението си пред тези легендарни имена. "27 крачки до Рая" са дело на Пламен Кирков – бас вокали и Андро Стубел – китари и композиции, подпомогнати от оригиналния барабанист на групата от 90-те Георги Марков и китариста Цветан Попов.

Обложката на "27 крачки до Рая" традиционно е на Венета Гергова, песента е записвана от Георги Марков (Band House) и Павлин Иванов (VolumeUP), а смесването и мастерингът са на Алекс Нушев и Константин Асенов (ANP Music Production).

