Откриват изложба за легендарния Димитър Пенев в София

Утре, на 28 януари, ще бъде открита фотоизложба в чест на легендарния Димитър Пенев. Тя ще се намира в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ в София, а откриването е в 16:30 ч. Цели 80 фотографии, заснети от признатия фотограф Бончук Андонов, ще представят историята на треньор №1 на България за 20-ти век. Инициативата се организира от Столична община със съдействието на Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

Димитър Пенев донесе най-големият успех в историята на българския футбол

Като наставник на националния ни отбор Диимитър Пенев донесе най-големия успех в историята на българския футбол. А именно четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г. Освен националния отбор, Пенев е водил и клубни отбори в България, ОАЕ, Саудитска Арабия и Китай. Най-дълго е начело на ЦСКА, като изкарва общо над 9 години начело на „червените“.

Димитър Пенев игра 13 години за ЦСКА и националния отбор на България

Освен като треньор, Димитър Пенев е бил част от ЦСКА и като играч. За „армейците“ той играе в периода 1964-1977 г., като записва 329 мача. Става 7 пъти шампион на България и 5 пъти носител на Купата на България. За националния отбор играе в продължение на 13 години, в същия период, който прекарва в ЦСКА. Има 90 мача с националната фланелка. За жалост Димитър Пенев почина на 3 януари 2026 г., на 80-годишна възраст.

