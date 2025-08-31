Идва ли вода за Плевен и времето в началото на септември: Прогнозата заради дъжда днес

Това лято в България дори не е най-топлото. 2024-та беше най-топлото, а 2012-та е второто най-топло – това е третото. Миналата година аномалията през лятото беше 3 градуса по Целзий (нагоре спрямо обичайното), докато тази година е 1,7-1,8 градуса по Целзий. Проблемът обаче е във валежите – няма ги, това кара страната да се засушава. Това заяви климатологът Симеон Матев.

"Надежда всяка оставете" - това са думите на Матев относно валежите днес, 31 август, специално за Плевен. Той предупреди, че истинско облекчение за града може да дойде през втората половина на есента. Това обаче е несигурна все още прогноза. Климатологът уточни, че днешните валежи може да помогнат най-много за няколко дни, "да се напълнят резервоарите".

Друга аномалия при валежите – това лято повече е валяло в Южна България, не в Северна, по принцип е обратното, поясни Матев пред bTV. През декември и януари поне засега прогнозите са, че ще има валежи, които отговарят на нормата, каза още той, но предупреди, че е много рано за конкретни прогнози дали зимата ще е топла или не.

Времето следващата седмица

От понеделник пак тръгва затопляне, вторник и сряда вече ще е над 30 градуса по Целзий, дори 35, заяви Матев. Той предупреди, че от сряда вечер може да има превалявания и след това до края на седмицата ще има по-мрачни дни, но не по цял ден – по-скоро сутрин и до обяд вече отново ще има слънце. То не е толкова силно, колкото през юли, може да се стои по цял ден на плажа, заяви климатологът.

Предстоят поне 10-11 дни за късен отпуск, смята Матев. И по Нова телевизия прогнозата е за "приятен септември, без екстремни жеги".

