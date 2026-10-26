Прогноза за времето - 27 октомври 2026 г. (вторник)

На 27 октомври 2026 г. се очаква минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски във високите западни полета, където ще има слана, в София - около 3°. През деня облачността ще е по-често значителна. В източната половина от страната на много места ще вали, а в североизточните райони валежите ще са значителни и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще обхванат по-голямата част от Северна България, а в югоизточните райони ще спрат. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 14°, в София - около 11°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 26 октомври-1 ноември 2026 г.

Силни валежи

За части от областите Силистра и Добрич е обявен жълт код за силни валежи. По високите върхове на планините се очаква сняг, като границата дъжд-сняг ще се понижава. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието

Над Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на повече места и по-интензивни по северното крайбрежие, където и ще прегърми. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

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