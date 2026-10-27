Първи резултати от вота:

Германските командоси вече се готвят за война с Русия

27 октомври 2026, 7:48 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Германските командоси вече се готвят за война с Русия

Германското подразделение за специални части KSK (Kommando Spezialkräfte) се готви за евентуална война с Русия. KSK е елитно подразделение, създадено през 1996 година, което изпълнява антитерористични операции, спасяване на заложници, разузнаване и операции в чужбина. Командирът на KSK бригаден генерал Андреас Кюне заяви, цитиран от германския таблоид Bild в специално интервю, че подопечните му се обучават да се изправят срещу враг, оборудван с танкове, артилерия, дронове и системи за електронна война.

Още: Бригадата на НАТО в Латвия започва "най-мащабните" учения за разгръщане

Какво значи това? Ново обучение, при което германските командоси, вместо за кратки целеви спецоперации, трябва да са готови за продължителни операции при много голям студ и операции срещу тежко въоръжени конвенционални сили. Това включва действия, при които спецчастите не се връщат в базите си в по-кратки интервали от време. Обучението се адаптира към тези изисквания, като се набляга на издръжливостта, логистичната самостоятелност и способността за продължителни операции при трудни бойни условия.

Според Кюне, специалните части трябва да изпълнят мисиите си, преди германските танкове дори да започнат да се движат.

Ако базираната в Литва 45-та германска бронирана бригада получи заповедта, членовете на KSK ще бъдат готови да се разположат от Щутгарт в рамките на 4 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Колко трудно е да си командос в KSK - само малко над 15% от кандидатите преминават процеса на подбор. Новобранците се обучават за тайни операции, учат се на стрелба и ръкопашен бой и преминават през тренировки в екстремни условия.

Още: НАТО има план как да спре Русия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия командоси война Русия НАТО германски спецчасти
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес