Германските командоси вече се готвят за война с Русия

Германското подразделение за специални части KSK (Kommando Spezialkräfte) се готви за евентуална война с Русия. KSK е елитно подразделение, създадено през 1996 година, което изпълнява антитерористични операции, спасяване на заложници, разузнаване и операции в чужбина. Командирът на KSK бригаден генерал Андреас Кюне заяви, цитиран от германския таблоид Bild в специално интервю, че подопечните му се обучават да се изправят срещу враг, оборудван с танкове, артилерия, дронове и системи за електронна война.

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Какво значи това? Ново обучение, при което германските командоси, вместо за кратки целеви спецоперации, трябва да са готови за продължителни операции при много голям студ и операции срещу тежко въоръжени конвенционални сили. Това включва действия, при които спецчастите не се връщат в базите си в по-кратки интервали от време. Обучението се адаптира към тези изисквания, като се набляга на издръжливостта, логистичната самостоятелност и способността за продължителни операции при трудни бойни условия.

Според Кюне, специалните части трябва да изпълнят мисиите си, преди германските танкове дори да започнат да се движат.

Ако базираната в Литва 45-та германска бронирана бригада получи заповедта, членовете на KSK ще бъдат готови да се разположат от Щутгарт в рамките на 4 часа.

Колко трудно е да си командос в KSK - само малко над 15% от кандидатите преминават процеса на подбор. Новобранците се обучават за тайни операции, учат се на стрелба и ръкопашен бой и преминават през тренировки в екстремни условия.

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