Войната в Украйна:

Оранжев код в Южна България за значителни валежи

06 октомври 2025, 06:13 часа 251 прочитания 0 коментара
Оранжев код в Южна България за значителни валежи

Днес времето в страната ще бъде облачно и дъждовно. Оранжев код в Южна България за значителни валежи, предадоха от Националния институт по метеорология и хирдология (НИМХ). След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.

Още: Кога ще спре дъждът? Отговорът от синоптика Анастасия Стойчева

Какво ще е времето по планините и морето?

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.

Още: Отмина ли опасността от наводнения? Седмична прогноза за времето за 6-12 октомври 2025 г.

По Черноморието в сутрешните часове облачността ще бъде незначителна, но бързо ще се увеличи и към обяд вече ще е облачно. След обяд ще започнат и валежи, които вечерта ще се усилят.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През нощта срещу вторник се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Още: Лоши са условията за туризъм в планините

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Валежи НИМХ прогноза за времето дъждове
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес