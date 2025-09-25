Ремонт на АМ "Тракия" доведе до километрични задръствания и изнервени шофьори

Километрични задръствания, изнервени шофьори и часове в колона от коли. Това е равносметката за последните два дни след започналите поредни ремонти по магистрала "Тракия". Припомняме, че се ремонтират три отсечки.

Първата е в платното за Бургас на 9 км от магистрала "Тракия". Участъкът между 24-и и 33-и км е на територията на Софийска област. Във вторник (23 септември) стартираха строителни дейностите и в 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и км. На 24 септември (сряда) започне ремонт в платното за Бургас на 8 км от магистрала "Тракия", в участъка между 90-и и 98-и км, в област Пазарджик.

Лентата в посока София край Ихтиман тази сутрин е една, а трафикът – засилен. Лентите в посока Бургас са две, но там коли почти не преминават. Според зам.-кмета на Ихтиман Тони Кацаров сутрин движението е към столицата и би следвало към нея да има повече ленти. "Виждам, че от Агенция "Пътна инфраструктура" се опитват да реверсират движението, но тази сутрин малко са се забавили", коментира той в ефира на Нова телевизия.

Минути след репортажа служители на АПИ започнаха да променят движението, като това облекчи трафика към София и намали колоните.