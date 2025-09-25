Вече е нормално без GPS със самолет в Европа: Опитът и на испанския министър на отбраната заради Русия

След като се вдигна сериозен шум заради GPS смущения със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на неотдавнашното ѝ посещение в България, същото се случи и със самолета на испанския министър на отбраната Маргарита Роблес. Тя пътуваше до Литва на 24 септември, но известното испанско издание El Mundo съобщи, че самолетът ѝ изпитал GPS проблеми, докато минавал близо до руския анклав Калининград.

Според информацията, самолетът е летял до авиобазата Шяуляй в Литва, когато GPS е изчезнал. Пилотът все още е можел да приема данни от военни сателитни сигнали по време на полета въпреки смущенията в GPS сигнала. Анонимен испански източник заяви пред Reuters, че не смятат, че смущението е било целенасочено и че подобни смущения са често срещани по маршрута. El Mundo информира, че командирът на борда на испанския самолет по подобен начин е омаловажил смущението като често срещано явление. Роблес обаче официално заяви, че е от съществено значение да се защити правото на свободно движение из европейска територия, без да се наблюдават подобни смущения.

Русия вероятно използва Калининградска област за операции по заглушаване поради близостта на анклава до европейски държави. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че проукраински разследващ източник по-рано е изнесъл следната информация: Русия изгражда кръгово разположена решетка (CDAA) - антенна решетка от военен клас, предназначена за радиоразузнаване или комуникация, южно от Черняховск, Калининградска област. CDAA може да позволи на Русия да наблюдава комуникациите на НАТО в Източна Европа и Балтийско море, да комуникира с подводници, действащи в Балтийско море или северната част на Атлантическия океан, и да поддържа пасивно събиране на разузнавателна информация.

