Ние сме най-парламентарно представената вселенска институция (ВИДЕО)

Ние сме най-парламентарно представената вселенска институция. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с липсата на кворум. Припомняме, че вече втори ден парламентът няма кворум и заседанията му се провалят, а причината за това са делегациите в чужбина. "Като са толкова ербап, да вземат и да си осигурят кворума, но не могат, защото всичките обикалят света. Сложили са туристическите куфарчета и обикалят света. Едните са в Япония, трети са в Щатите", коментира още Мирчев.

И опозицията има дневен ред

Той отбеляза, че опозицията също има свой дневен ред, но управляващите отказват да го приемат и затова няма кворум.

"Няма кворум, тъй като управляващите не могат да си го осигурят. Не могат да си го осигурят, тъй като по никакъв начин не искат да приемат нашите точки, които и ние сме предложили. Ние като политическа сила имаме наш дневен ред и сме предложили точки за разглеждане в Народното събрание, но те отказват да ги приемат", каза още Мирчев.

Припомняме, че вчера депутатите отхвърлиха от дневния ред предложението на ПП-ДБ за транзитна такса на руския газ, поради което кворумът в залата се провали.

Днес част от опозицията напомня, че кворумът е ангажимент на управляващите. ОЩЕ: Втори пореден ден парламентът няма да работи, защото няма достатъчно депутати