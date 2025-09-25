Изнасилва жена и праща голи нейни снимки на своята жена: Руски "ветеран" от войната в Украйна

Руски войник, успял да оцелее и да се върне от фронта в Украйна, е изнасилил млада жена и е пратил нейни голи снимки на своята жена. За ужасяващото престъпление съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който се позовава и на данни от руската прокуратура.

Според информацията, става въпрос за 35-годишния Николай Грибанов, който се кичи като с медал с определението "ветеран от СВО" (СВО - специална военна операция, което е официалният термин, налаган от Кремъл, за подпалената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна). Срещу Грибанов е образувано наказателно дело, обвинението е за изнасилване - руската прокуратура счита, че той е извършил престъплението на 13 септември, 2025 година.

Грибанов е бил уволнен от руската армия преди по-малко от месец, на 1 септември 2025 г. "Ветеранът от "СВО" е имал криминално досие. През 2022 г. той е откраднал мобилен телефон от пенсиониран съсед, а през 2015 г. е нахлул с цел грабеж в дома на жена с увреждания. Освен това, според изтекли бази данни, прегледани от ASTRA, съпругата му многократно се е оплаквала от смъртни заплахи от него.

Съдейки по снимки в социалните мрежи, Грибанов е служил във военно поделение 14720. Той публикува и снимки от болницата – вероятно е успял да напусне армията поради нараняванията си.

