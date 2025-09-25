Войната в Украйна:

Георг Георгиев обсъди важни теми с държавният секретар на САЩ Марко Рубио

25 септември 2025, 07:30 часа 191 прочитания 0 коментара
Георг Георгиев обсъди важни теми с държавният секретар на САЩ Марко Рубио

Министърът на външните работи Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Двамата се срещнаха в рамките на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ с участието на външни министри от страни членки на НАТО и партньорски държави, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

ОЩЕ: Георг Георгиев за Украйна: Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо

Какви теми са обсъдили?

Георгиев и Рубио обсъдиха ключови въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, енергийната устойчивост на Европа и укрепването на трансатлантическите връзки. В хода на разговора двамата потвърдиха ангажимента на двете страни за продължаване на стратегическия диалог и задълбочаване на сътрудничеството в полза на сигурността, просперитета и демократичните ценности на двете страни.

Акцент бе поставен и върху общите усилия за подкрепа на Украйна и необходимостта от поддържане на единството в рамките на НАТО и Европейския съюз в контекста на продължаващата агресия на Руската федерация.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: И България поздрави Украйна за Деня на независимостта

Министър Георгиев изрази благодарност за последователната подкрепа на Съединените щати за стабилността и демократичното развитие на Югоизточна Европа и подчерта стратегическата важност на българо-американското партньорство.

От своя страна, държавният секретар Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и за приноса ѝ към регионалната сигурност.

Двамата се обединиха около извода, че двустранните отношения между САЩ и България ще продължат да се развиват във възходяща посока, както в сферата на сигурността, така и в енергетиката, икономиката и технологиите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
НАТО Георг Георгиев Марко Рубио война Украйна
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес