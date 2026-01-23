Спорт:

Инфраструктура, реклама, здравна политика: Какво иска СПА туризмът от държавата

23 януари 2026, 12:04 часа 331 прочитания 0 коментара
Инфраструктура, реклама, здравна политика: Какво иска СПА туризмът от държавата

Българският СПА туризъм има нужда от подкрепа от държавата. Имаме качествена услуга, но ни липсва инфраструктура, реклама и целенасочена политика. Това заяви Д-р Сийка Кацарова - председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) и президент на Европейската СПА асоциация.

"България е страна с изключително богат природен ресурс, що се отнася до минерални извори и лечебни бани. Въпреки прекрасните дестинации, само част от тях са развили потенциала си в днешно време, но се надяваме все по-големият интерес към този вид терапия да стимулира бъдещия балнео и СПА туризъм по нашите земи", допълни Кацарова.

България на световната СПА карта

Още: Сийка Кацарова бе избрана за президент на Европейската СПА асоциация

Част от постиженията на БСБСПА за последните 20 години са включването на страната ни в списъка на държавите, които предлагат качествена услуга в сферата на профилактиката в амбулаторни условия.

Това е постигнато чрез партньорството с Асоциацията на публично-частните каси на Германия, добра колаборация с Министерството на туризма и здравеопазването, както и успешен мениджмънт на Германо-българската търговско индустриална камара.

Като част от тези усилия е предоставена възможност на немски и австрийски граждани със здравни осигуровки да се лекуват в български центрове, където е осигурен и немскоговорящ персонал.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За голям успех съюзът смята и поставянето на Хисаря в списъка на термалните исторически градове към ЮНЕСКО, а също и прогресът във времената на пандемия, на което изпитание СПА и уелнес центровете успяха да издържат и да останат отворени.

Източник: bgtourism.bg

Още: Колко процента от българите ползват държавни програми за профилактика: Проучване

Призив за държавна подкрепа

Д-р Сийка Кацарова обаче обърна внимание, че държавната подкрепа за сектора е далеч от необходимите нива.

"За съжаление, дори в Плана за възстановяване устойчивост не беше включена програма, която да подпомогне развитието на балнеологията, както това бе направено в Унгария – там заложиха 360 милиона евро, и Хърватия – с инфраструктурно подпомагане не само на ниво от дестинация, но и на инвеститори, които искат да изграждат устойчиви целогодишни центрове, в които да се профилактират гражданите на Европа. България е богата на минерални извори, материалната база за здравен туризъм е много добра, но имаме проблем с инфраструктурата и достъпността", заяви тя пред БНР.

Кацарова допълни, че жп транспортът е особено проблемен и заради него европейски туристи и пациенти не могат да стигнат спокойно до нашите СПА центрове. Инфраструктурното изоставане е голям проблем пред бранша.

Още: Промени в категоризацията и нова рекламна концепция: Какви са приоритетите за развитие на родния туризъм

Тя поиска също така държавно решение за полетни програми, така че целогодишно туристи да могат да пристигат на българските летища и да посещават основните ни СПА дестинации.

В този ред на мисли Кацарова се похвали с нова кампания за туристи от Израел, които да летят директно към Варна.

Нямаме и профилактични програми, дипълни експертът.

Тя настоя за държавно решение за полетни програми, така че целогодишно туристи от цял свят да могат да пристигат на българските летища и да посещават основните ни СПА дестинации.

По думите й здравното министерство може да предложи по-обвързващи политики за СПА услугите, които България предлага. Става въпрос за профилактики, превенция и медицински лечения.

"Здравният туризъм е част от здравеопазването. 1 евро, инвестирано в профилактиката, спестява 7 евро за болнично лечение - това е изследване на германската СПА асоциация", заяви Кацарова

Тя поиска от министерството на туризма медицинският туризъм да бъде по-добре и ефективно рекламиран.

Поскъпването на СПА услугите

Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм коментира и въпросите за повишението на цените в бранша, след като България стана пълноправен член на еврозоната.

Поскъпването на услугите е въпрос на манталитет и стратегия на собствениците, заяви тя.

Според нея сериозните и далновидни инвеститори няма да тръгнат да вдигат цените, само заради това, че сме влезли в еврозоната.

"Но има и много "еднодневки", които биха се възползвали от влизането и ще вдигнат цените. Но те губят, защото клиентът ще отиде веднъж и втори път няма да повтори", категорична беше тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Туризъм СПА туризъм СПА хотел СПА Сийка Кацарова
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес