Инфраструктура, реклама, здравна политика: Какво иска СПА туризмът от държавата

Българският СПА туризъм има нужда от подкрепа от държавата. Имаме качествена услуга, но ни липсва инфраструктура, реклама и целенасочена политика. Това заяви Д-р Сийка Кацарова - председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) и президент на Европейската СПА асоциация.

"България е страна с изключително богат природен ресурс, що се отнася до минерални извори и лечебни бани. Въпреки прекрасните дестинации, само част от тях са развили потенциала си в днешно време, но се надяваме все по-големият интерес към този вид терапия да стимулира бъдещия балнео и СПА туризъм по нашите земи", допълни Кацарова.

България на световната СПА карта

Част от постиженията на БСБСПА за последните 20 години са включването на страната ни в списъка на държавите, които предлагат качествена услуга в сферата на профилактиката в амбулаторни условия.

Това е постигнато чрез партньорството с Асоциацията на публично-частните каси на Германия, добра колаборация с Министерството на туризма и здравеопазването, както и успешен мениджмънт на Германо-българската търговско индустриална камара.

Като част от тези усилия е предоставена възможност на немски и австрийски граждани със здравни осигуровки да се лекуват в български центрове, където е осигурен и немскоговорящ персонал.

За голям успех съюзът смята и поставянето на Хисаря в списъка на термалните исторически градове към ЮНЕСКО, а също и прогресът във времената на пандемия, на което изпитание СПА и уелнес центровете успяха да издържат и да останат отворени.

Източник: bgtourism.bg

Призив за държавна подкрепа

Д-р Сийка Кацарова обаче обърна внимание, че държавната подкрепа за сектора е далеч от необходимите нива.

"За съжаление, дори в Плана за възстановяване устойчивост не беше включена програма, която да подпомогне развитието на балнеологията, както това бе направено в Унгария – там заложиха 360 милиона евро, и Хърватия – с инфраструктурно подпомагане не само на ниво от дестинация, но и на инвеститори, които искат да изграждат устойчиви целогодишни центрове, в които да се профилактират гражданите на Европа. България е богата на минерални извори, материалната база за здравен туризъм е много добра, но имаме проблем с инфраструктурата и достъпността", заяви тя пред БНР.

Кацарова допълни, че жп транспортът е особено проблемен и заради него европейски туристи и пациенти не могат да стигнат спокойно до нашите СПА центрове. Инфраструктурното изоставане е голям проблем пред бранша.

Тя поиска също така държавно решение за полетни програми, така че целогодишно туристи да могат да пристигат на българските летища и да посещават основните ни СПА дестинации.

В този ред на мисли Кацарова се похвали с нова кампания за туристи от Израел, които да летят директно към Варна.

Нямаме и профилактични програми, дипълни експертът.

Тя настоя за държавно решение за полетни програми, така че целогодишно туристи от цял свят да могат да пристигат на българските летища и да посещават основните ни СПА дестинации.

По думите й здравното министерство може да предложи по-обвързващи политики за СПА услугите, които България предлага. Става въпрос за профилактики, превенция и медицински лечения.

"Здравният туризъм е част от здравеопазването. 1 евро, инвестирано в профилактиката, спестява 7 евро за болнично лечение - това е изследване на германската СПА асоциация", заяви Кацарова

Тя поиска от министерството на туризма медицинският туризъм да бъде по-добре и ефективно рекламиран.

Поскъпването на СПА услугите

Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм коментира и въпросите за повишението на цените в бранша, след като България стана пълноправен член на еврозоната.

Поскъпването на услугите е въпрос на манталитет и стратегия на собствениците, заяви тя.

Според нея сериозните и далновидни инвеститори няма да тръгнат да вдигат цените, само заради това, че сме влезли в еврозоната.

"Но има и много "еднодневки", които биха се възползвали от влизането и ще вдигнат цените. Но те губят, защото клиентът ще отиде веднъж и втори път няма да повтори", категорична беше тя.