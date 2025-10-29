INSPIRenov – нови решения за финансиране на обновяването на българските жилищни сгради

Постигането на целите на България за обновяване на сградния фонд и справяне с енергийната бедност изисква не само публичен ресурс, но и активно участие на частния сектор. Именно затова проектът INSPIRenov – Financial Schemes for Providing Innovation in the Energy Renovation, съфинансиран по програма LIFE на Европейския съюз, цели да изгради модел за смесено финансиране на енергийното обновяване, който да комбинира публични средства, банкови гаранции и пазарно ориентирани заеми.

Координатор на проекта е Клийнтех България, а партньори от българска страна са Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Асоциация за развитие на София, Българо-австрийска консултантска компания и Българската фасилити мениджмънт асоциация. В международен план в проекта участват партньори от Унгария и Естония, които заедно с българските експерти разработват адаптируеми финансови инструменти, насочени към жилищния сектор и уязвимите домакинства.

Досегашният модел на 100% грантово финансиране доказано не може да обхване всички нуждаещи се сгради в страната – нито многофамилни, нито еднофамилни. Именно тук INSPIRenov предлага устойчиво решение, като демонстрира как чрез банкови гаранции и споделено поемане на риска може да се улесни участието на търговските банки в процеса на обновяване. Така се създава възможност за по-достъпни кредити за домакинства и етажни собствености, като същевременно се запазва социалният баланс чрез по-висока безвъзмездна подкрепа за енергийно бедните.

В рамките на INSPIRenov в България вече са формирани работни групи с участието на банки, финансови институции, публични органи и сдружения на собственици, които съвместно търсят най-подходящия модел за националните условия. Предвижда се тестване на иновативна схема за гаранции и кредити за енергийна ефективност, която да улесни достъпа на домакинствата до финансиране.

Дейността на INSPIRenov е в пълна синергия с Проекта на Социален план за климата на Република България, разработен в рамките на Социалния фонд за климата, създаден по законодателния пакет „Подготвени за цел 55“ (Fit for 55). Този фонд цели да подкрепи уязвимите домакинства, микропредприятия и ползватели на транспорт, засегнати от разширяването на Схемата за търговия с емисии. INSPIRenov допринася за същата мисия – изграждане на приобщаващ, финансово устойчив модел за енергийно обновяване, който превръща политиките на зеления преход в реални възможности за хората.