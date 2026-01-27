Росен Плевнелиев: Путин е Хитлер на 21. век и българите трябва да са срещу него, Тръмп не може да ни учи на демокрация (ВИДЕО)

"Винаги съм разделял политиците на две: политици, които наричам демократи - те имат ценности; и политици, които наричам популисти – те имат интереси. Във времена на трудности само ценностите ще ти помогнат да преминеш напред. Интересите никога не помагат в дългосрочен план". Думите са на Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 г., изречени по време на Софийския икономически форум. Той говори за диктаторите, мира и демокрацията.

"Не е възможно 20% от българите да смятат Путин за миротворец"

"Като горд баща, искам да предам на децата си две магически неща – едното е демокрация, другото е мир. Не е възможно 20% от българите днес да смятат, че Путин е миротворец. Няма начин. Като нов Хитлер ти атакуваш, убиваш милиони украинци, отхвърляш правото им на суверенитет, собствено бъдеще, собствена нация и държава. Ние имаме нужда от това българското цивилно население, българският народ да се изправи срещу този Хитлер на 21. век", заяви Плевнелиев.

Още: САЩ пак са се подвели по Путин за мира в Украйна, поставят неизпълнимо условие пред Киев

"Но много хора в тази страна вярват също така, че Тръмп е миротворец. Ето какво мисля за мира – мирът никога не е сделка. Няма начин да постигнеш мир чрез сделка. Ако имате двама мъже, които да определят бъдещето на друга държава, никога в историята резултатът от това не е бил мир. Няма как да постигнеш мир без правила за него и без институции, които да следят за спазването на тези правила, без значение дали държавите са богати, бедни, малки, големи, с ядрено оръжие или без", разкритикува той политиката на американския президент.

Снимка: БГНЕС

"ЕС е най-добрият проект за мир"

"Ето защо аз вярвам, че Европейският съюз е най-добрият проект за мир на планетата. Компании, хора, държави се обединиха в усилия за мир, за устойчив мир. Няма как президентът на САЩ, който не разбира демокрацията, който напада независимите медии, който днес в социалните мрежи споменава имена и на другия ден ги арестува - няма как той и Америка да ни учат на демокрация. Преди 10 години не беше така – тогава американският посланик идваше и казваше „демокрацията това, демокрацията онова“. Сега Америка не е пример за демокрация, пример е Европейският съюз и трябва да съхраним това прекрасно цвете на демокрацията", смята Плевнелиев.

Още: Путин се оттегля, но с фамозен блъф унижава НАТО и Америка: Германска симулация за руска победа в Украйна

"Летя до Щатите, работя в Щатите и искам да ви кажа, че Америка вече не е от европейски тип. Няма дебат в американското общество за демокрацията", допълни още президентът на България от 2012-2017 г.

Германия и Франция, по думите му, са отказали да са велики сили, за да дадат шанс на мира. „Мирът е възможен, когато големи държави като Германия или Франция - или малки страни - се обединяват в усилия за консенсус, което е в сърцето на мира. Мир няма, когато се връщаш в 19. век с велики сили, които вземат решения от името на други държави. Ние, европейците, сме най-добри в демокрацията, в правата на човека, имаме най-добър начин на живот и трябва да продължим в същата посока. Икономиката ни не е чак толкова добра", отчете Росен Плевнелиев.

Още: "Полира имиджа и егото му": Анализатори за Съвета за мир на Тръмп и кой търси подкрепа