Издаването на паспорти с 10-годишна валидност е спряно: Ясно е кога ще бъде възобновено

МВР спря от 27 август временно приема на заявленията за издаване на 48-страничните паспорти, които имат 10-годишен срок. Причината е, че фирмата-изпълнител е забавила доставките на книжни тела, а търсенето на гражданите на този вид услуга е надхвърлил първоначалната прогноза 4 пъти.

Издаването на български паспорти с 10-годишна валидност се очаква да бъде възстановено през октомври месец 2026 г. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов пред депутати от ресорната парламентарна комисия.

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов увери, че всички заявления за издаване на паспорт, подадени с бърза и експресна услуга, са изпълнени. Паспортите са издадени и са връчени на гражданите в срок. Като за българските граждани в чужбина абсолютно всички подадени заявления са обезпечени предварително.

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Вариантите

Гражданите, завили издаване на паспорт с 10-годишна валидност с обикновена услуга, могат да изберат да им се издаде паспорт с 5-годишна валидност или да се откажат от услугата, като им се възстановяват разходите, предаде БНР.

Източник: БГНЕС

"По този начин няма да бъде допуснато негативно засягане на интересите на граждани и най-вече по никакъв начин няма да възпрепятстваме възможността им за пътуване зад граница", заяви Калоян Калоянов.

В МВР е създадена организация по информиране на гражданите чрез комуникационните канали за връзка, посочени в заявлението за издаване на паспорт, като те са имейл или телефон. А тези, които които не са оставили данни за контакт, ще бъдат посетени и уведомени от полицейски служители.

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"При явяване на заявителя в звеното за връчване на готовия документ той получава декларация, в която трябва да изрази съгласие за издаване и получаване на 5-годишен паспорт или съответно да декларира такъв отказ, като посочи данни за банкова сметка, по която ще му бъде възстановена държавната такса – като разликата между петгодишния паспорт и 10-годишния паспорт 2 евро. Ако откаже да получи изцяло задграничен паспорт, тоест откаже се от опцията, която предлагаме за петгодишен, ние възстановяване пълния размер на таксата, която е от 29 евро", допълни той.

Фирмата-изпълнител е поела ангажимент до 29 септември да достави достатъчно бланки, за да може да се навакса цялото изоставане. До тогава за подадените вече заявления ще се работи по изработения временен механизъм.