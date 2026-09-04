Трима, а не двама българи, са арестувани заради саботаж в Германия: Ефектът на войната на Путин

Агенти на ниско ниво – така известната германска телевизия ARD определя арестуваните вчера, 3 септември, българи, заподозрени, че са се опитали да подпалят комплекс, в който са разположени отбранителни компании. Става въпрос за опит за саботаж в Мюнхен. Излезе и медийна информация, че е арестуван още 1 българин в Германия – според медийни спекулации цел на евентуален саботаж е и компания с разработки в областта на изкуствения интелект.

Засега властите в Германия се въздържат да коментират официално случилото се. Но самоличността на арестуваните е потвърдена в сътрудничество с българските власти - ОЩЕ: Арест за двама българи в Германия за палеж на отбранителна фирма: Политическа поръчка

Докъде стигна войната в Украйна?

Много тревожен етап на войната в Украйна, стигнахме до фазата на партизанските действия (дори в Европа). Това заяви бившият кореспондент на БНР в Москва Валерий Тодоров, който загуби преди време надпреварата да стане генерален директор на БНТ. Тодоров смята, че вече има предпоставки за преговори и че в Русия също има изнервяне, икономиката буксува заради войната. Същевременно обаче той призна, че руският диктатор Владимир Путин не отстъпва публично от максималистичните си искания за Украйна – тя да му се подчини, но напрежението си личи.

Групи в самата Германия, които изпълняват диверсионни задачи – така журналистът Чавдар Стефанов определи в сутрешния блок на БНТ покачващото се напрежение в най-силната европейска икономика и най-големия член на ЕС. По думите му, руските служби използват крайнолеви, крайнодесни и криминални елементи на по-ниско ниво за саботажи, които могат да се извършват по-лесно, с по-подръчни материали. Можем да направим извода, че се върви към приключане на войната – и двете страни (Украйна и Русия) показват сила пред лицето на бъдещи преговори, смята Стефанов. Според него, режимът на Путин издига бариера в Русия, да няма досег с европейската културна идентичност. А Валерий Тодоров счита, че затварянето на Гьоте институт в Русия е по-голяма загуба за Русия, защото културната институция е имала далеч по-голямо значение от руския културен институт в Берлин.

Путин трябва да е наясно, че не може да си постигне всичките цели в Украйна. Зеленски трябва да разбере, че не може да въвлече цяла Европа във войната. Тръмп трябва да разбере, че не може да има сделка на всяка цена. Така Валерий Тодоров обобщи ситуацията.

Чавдар Стефанов си спомни и как преди време българските зърнопроизводители протестираха срещу вноса на украинско зърно - а сега защо не протестират Русия да спре войната и да има мир? Тодоров пък обясни, че санкциите губели ефекта си - как така, след като самият Путин си призна, че в Русия не са оценили добре колко време ще има недостиг на бензин. Санкциите са толкова силни, колкото силно се прилагат, заключи Стефанов. "Ефект има - факт е, че санкциите сега ги налага Украйна", добави той, визирайки постоянните далекобойни удари по руската петролна инфраструктура - ОЩЕ: "Сгрешихме": Путин заяви, че Русия трябва да се готви за дългосрочен недостиг на бензин