Нечувани в ефир истини за клиничните пътеки от член на НС на НЗОК: Хрумки, не реформи

"Защо цитирате безумни ... това са някакви хрумки на временно управляващия. Не може да се говори така – има алгоритъм, по който се определя клиничната пътека. Той трябва да включва разходи за труд, разходи за поддръжка – трябва да се види и дали има печалба. Какво значи 10% - има едни пари и трябва да ги разпределим по един начин. Какво правим – едно нищо". Думите са на д-р Иван Кокалов, дългогодишен член на Надзорния съвет на НЗОК и председател на Синдикатите в здравеопазването (КНСБ), който определи "това, което тече от министърката" по следния начин: "Не са реформи". РЗИ-тата ли са най-належащото, попита той.

"Подкрепям проф. Иво Петров – трябва да се плаща за резултат. Като влезе някой, той трябва да се подобри, да оздравее, а не да вземем пари и след 1 месец пак ще го вземем. Не бива да стимулираме корупция", настоя д-р Иван Кокалов.

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Цялостна визия за реформи, не на парче

По думите на д-р Кокалов досега никой не е излязал със система за реформа. Не може да се решава на парче, подчерта той пред сутрешния блок на БНТ. Здравна карта трябва да има – да е динамична, да се оценява възрастта на населението, каква е заболяваемостта, какво е разпределението на болницата. Отворихме Кутията на Пандора – частникът, естествено, ще отвори да печели, продължи синдикалистът, но и член на Надзорния съвет на НЗОК. Той напомни как по време на ковид пандемията общественото здравеопазване изнесе тежестта и директно намекна, че частните болници в България предимно печелят. Колко от тях отвориха ковид отделения, попита д-р Кокалов.

"Аз лично съм недоволен от това, което се случва в министерството на здравето", добави лекарят и каза – отидоха си двамата зам.-министри, които отговаряха за работата на отрасловия съвет. Сега пак трябва да почнем отново да преговаряме на синдикално ниво. "Откакто тази министърка е министърка социалният диалог в здравеопазването е под нулата", заяви д-р Кокалов.

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