Заплахи и чупене на имущество в Габрово след репортаж по телевизията

Ритане и чупене на вратата на двора на жена, която разказа на 31 август за тормоз в квартал "Бичкиня" в Габрово – това беше показано от Нова телевизия. Става въпрос за Мария Станева, която говори именно в ефира на телевизията в началото на седмицата.

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Станева сега се оплака, че заради тормоза изпитва страх да отиде дори до магазина, да си разходи кучето. Онкоболна съм, каза тя. А нейни съседи настояха – виковете, шума и музиката от хората, от които се оплаква целият квартал. Един от оплакващите се мъже определи вдигащите шум като "деца". Ще ви запаля, определят ме за лека жена, продължи Станева, която е подала сигнал на съответните власти.

Появи се и жена, която сама се определи с думите "аз съм едната циганка, която живее там" и заяви, че Станева и съседите ѝ лъжат, че показаният видеозапис с чупенето на дворната врата бил манипулиран – но мъж, присъединил се към въпросната жена, добави, че момчето, счупило портата, било заловено и не било от техните. Не говорим за роми, с които живеем мирно и кротко от 15 години – новите (роми) тормозят и тях. "Над 30 акта са им написали (от полицията) и нищо", включи се още един мъж по адрес на ромите.

Междувременно днес, 4 септември, предстои среща в местната дирекция на МВР, за да се търси решение - ОЩЕ: "Габровски октопод": Действа ли мрежа от интереси срещу граждани и фирми?