Нов удар от Китай заплашва европейската индустрия

Рязкото увеличение на китайския внос, което заплашва да нанесе тежък удар върху европейския бизнес, обедини редица индустрии в подкрепа на Закона за индустриален ускорител на Европейската комисия (Industrial Accelerator Act).

Представители на индустрията и експерти предупредиха евродепутатите по време на публично изслушване в сряда, че времето за ограничаване на китайската експанзия на световните пазари изтича.

Те подчертаха опасността от втори китайски експортен шок. Първият настъпи след присъединяването на Китай към Световната търговска организация през 2001 г. Той нанесе сериозни щети на трудоемки и нискотехнологични европейски производства като текстилната промишленост, мебелите, обувките, играчките и потребителската електроника. Още: Китай измисли начин да заобиколи митата: Вкарва евтините стоки в ЕС през Мароко и Турция

Следващата вълна може да бъде още по-разрушителна, предупредиха представители на индустрията.

За разлика от първия шок, сега под натиск са сектори, които Европа определя като ключови за икономическото и технологичното си бъдеще. Сред тях са производството на електромобили и батерии, както и стоманодобивът, химическата промишленост и производството на вятърни турбини, пише Politico.

Законът за индустриален ускорител има за цел именно частично да ограничи този натиск. Предвижда се да бъдат ограничени китайските инвестиции в стратегически сектори като електромобилите, суровините и соларните панели. Законът също така ще въведе изисквания за европейско производство при обществените поръчки, което потенциално може да изключи китайски доставчици.

„Нивото на амбиция е оправдано. Ако това е основният инструмент на Европа за реакция на втория китайски шок, от съществено значение е той да работи ефективно“, заяви пред евродепутатите Сандер Тордoар, главен икономист в аналитичния център Centre for European Reform. Още: Китайските стоки поеха към Европа: Полша отвори блокирана граница

„Или го направете както трябва, или изобщо не го правете“, допълни той.

Пекин категорично се противопоставя на закона, но въпреки първоначалните резерви той постепенно получава все по-голяма подкрепа сред страните от ЕС, а в Европейския парламент също има широко мнозинство в негова полза.

„Необходимостта от спешни действия нарасна“, заяви зелената евродепутатка Анна Кавицини, която е един от водещите докладчици по законодателството. По думите ѝ законът е „крайъгълен камък“ в отговора на ЕС на агресивната търговска политика на Китай.

„Има широко съгласие, че трябва да засилим предложението на Комисията“, посочи тя. Още: Полша отваря границата си с Беларус, но не изключва да я затвори пак

Когато законът беше предложен за първи път, Германия беше предпазлива заради риска от влошаване на отношенията с Китай. Правителството на канцлера Фридрих Мерц настояваше Европейската комисия да отчете „дали може да се очакват ответни мерки от трети държави“.

Нарастващите проблеми на германската автомобилна индустрия обаче променят нагласите в Берлин.

„Всяка компания, която приема пари от европейските данъкоплатци, трябва да направи нещо, за да спаси работните места на европейските данъкоплатци“, заяви Себастиан Шафър, водещият лобист на Volkswagen в Брюксел, по време на изслушването.

Автомобилният производител в момента преговаря за план за съкращаване на разходите, който може да доведе до загубата на около 100 000 работни места и затварянето на четири завода в Германия – безпрецедентна мярка в историята на компанията. Още: Заради блокада: Общ икономически проблем притиска ЕС, Китай и Русия

На фона на икономическата криза, която допринася и за нарастващата подкрепа за крайнодясната „Алтернатива за Германия“, Мерц призовава Европейската комисия да предприеме действия за ограничаване на китайския внос.

В момента ЕС отчита търговски дефицит с Китай от около 1 млрд. евро дневно.

По данни на Евростат стойността на вноса на автомобили и автомобилни части от Китай в ЕС е нараснала от 14,5 млрд. евро през първата половина на 2025 г. до над 20 млрд. евро за същия период на тази година.

Германия и други европейски столици оказват натиск върху Европейската комисия да предложи конкретни мерки още през следващия месец. Още: Европейският бизнес иска рестарт на търговските отношения със САЩ

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи Китай като „ключов икономически партньор“ и заяви, че намаляването на зависимостта от страната трябва да стане „без прекъсване на връзките“.

Тя обаче подчерта, че „да бъдеш партньор не означава да приемаш постоянни дисбаланси“, като посочи, че нарастващият търговски дефицит на ЕС с Китай, често подхранван от китайски държавни субсидии, прави европейския блок уязвим.

„Диалогът с Китай остава необходим. Но той трябва да води до резултати. А когато диалогът не е достатъчен, трябва да сме готови да използваме пълноценно инструментите, с които разполагаме“, предупреди тя.

Законът за индустриален ускорител може да се превърне в най-важния инструмент на ЕС за защита на европейската индустрия от новата вълна на китайска конкуренция, смята Тордoар. Още: ЕК ще намалява бюрократичната тежест за бизнеса

„Мисля, че всички ние имаме известна несигурност дали ЕС има готовността да предприеме необходимите търговски мерки в отговор на тази заплаха. Именно затова Законът за индустриален ускорител може да се окаже основният политически инструмент, с който ЕС разполага“, заяви той.