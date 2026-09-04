4 септември: Добрич е освободен от първата румънска окупация

1 септември 1916 година: България обявява война на Румъния

На този ден през 1916 година в хода на Първата световна война България обявява война на Румъния. Ден по-късно Първа конна дивизия, командвана от ген. Иван Колев, настъпва в Добруджа. В резултат на това Курт бунар е освободен на 2 септември по обяд. Добрич е освободен 2 дни по-късно. Балчик и Каварна са освободени на 6 септември. Тутракан е превзет на 7 септември от българските сили. На следващия ден е освободена Силистра. Мангалия е освободена на 14 септември. Следват още 4 победи за българските сили в края на октомври - на 22 октомври е освободена Кюстенджа, Меджидие на 23 октомври, Черна вода на 25 октомври, а Хърсово ден по-късно.

На 23 ноември войските на Централните сили форсират Дунав при Свищов. Те успяват да разгромят противника във Влашката равнина, съединявайки се с идващата от Трансилвания Девета армия под ръководството на Ерих фон Фалкенхайн, след което на 6 декември влизат в Букурещ. След окупацията на румънската столица кралят бяга в Яш заедно с правителството. Провинция Молдова с 1/3 от румънската предвоенна територия единствено остава под техен контрол. Руските и румънските сили са напълно изтласкани зад река Серет.

Бабадаг е освободен на 18 декември. Четири дни по-късно българската войска влиза в Тулча и Сулина. Делтата на Дунав е завзета от българските сили.

Мачин е освободен на 3 януари, а Исакча на 7 януари 1917 година. С тази победа цяла Добруджа е освободена от румънска власт. Румънските сили са в отстъпление, но оттегляйки се те не само заграбват стока, а и отвличат хиляди местни жители.

Крупните съединения между румънски, руски и сръбски сили са окончателно разгромени от българските военни сили, като последните успяват да прогонят и останалите части от тях отвъд Дунав. Отвъд Дунав е създаден устойчив фронт срещу руските сили, известен още като Добруджански или Северен фронт.

Румъния търпи тежък погром - повече от 500 000 души са убити, ранени и пленени, столицата и по-голямата част от страната са под окупация. През пролетта на 1918 години Румъния не е в състояние да продължи войната с Централните сили.

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4 септември 1916 година: Добрич е освободен от румънска окупация

На този ден през 1916 година, по време на Първата световна война, е първото освобождение на град Добрич от румънска окупация. Но след първоначалното освобождение на града, от 5 до 7 септември 1916 г. българските войски са принудени да водят отбранителни боеве за Добрич, останали в историята като Добричка епопея. По време на тази епопея Трета българска армия успява да отблъсне настъплението на румънци и руснаци - победата на българите води до освобождението на Южна Добруджа.

След като на 4 септември 1916 година предните части на румънската 19 дивизия се оттеглят от Добрич, градът е освободен от Осми приморски полк. Той влиза в състава на т. нар. Варненски укрепен пункт, командван от генерал Тодор Кантарджиев. В тежките боеве бригада от Шеста пехотна Бдинска дивизия начело с генерал-майор Христо Попов помага на варненските войски. Когато влизат в града, българските части се натъкват на 53 цивилни жертви, избити от румънските военни сили. Отвлечените като заложници от румънците са много повече.

На 6 септември варненските войски са атакувани от руски сили. Но българите отвръщат с контраатака и успяват да отблъснат противника, използвайки удар "на нож". Части от Шеста дивизия, включващи 35-ти Врачански полк, атакуват левия фланг на настъпващите към Добрич руско-румънски войски.

Решителните боеве за отбраната на Добрич се разиграват на 7 септември. Руският командващ генерал Андрей Зайончковски очаква, че решителните боеве ще се състоят пред Добрич и насочва основните си сили на запад. Той атакува бригадата от Шеста бдинска дивизия – отслабения 35-и Врачански полк, който за кратко време е подложен на унищожителна атака и търпи сериозни загуби. В отговор на атаката 36-и пехотен козлодуйски полк атакува във фланг настъпващата руска 61-ва дивизия, за да облекчи 35-и полк. Но сърбо-хърватската доброволческа дивизия удря неочаквано 36-и полк и той е принуден да отстъпи, с което 35-ти полк изпада в критична ситуация.

Конницата на генерал Иван Колев успява да предотврати отстъплението от освободения само преди 3 дни Добрич. Тя предприема важен ход и без заповед насочва своята Първа конна дивизия срещу сръбския фланг. Конната дивизия успява да разгроми сърбо-хърватската дивизия, която е принудена да отстъпи. Руските части също отстъпват на север. Още: Българският генерал, който разгроми руснаците: Ще ги прогоним, тук е България!

Общо 1012 са убитите българи в боевете при Добрич, стотици са безследно изчезнали, ранените войници и подофицери са 2274 души, а офицерите 50.