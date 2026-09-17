Изложба за Христо Ботев в Страсбург: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост

По инициатива на Кристиан Вигенин бяха представени 23 тематични пана за живота, революционното дело и идеите на Ботев

Европейският парламент в Страсбург отвори място за българската история с изложба, посветена на Христо Ботев и 150-годишнината от гибелта му. По инициатива на Кристиан Вигенин в Европейския парламент бяха представени 23 тематични пана за живота, революционното дело и идеите на гениалния поет.

Експозицията е подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии, съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“.

Изложбата беше открита от президента Илияна Йотова. „Ботев е високият дух на България. Даде живота си за свободата на Родината. Създаде едни от най-добрите стихове в българската литература, обърна се тя към присъстващите. „Желанието му за свобода, за свое Отечество бе идеал за Ботев, за който даде най-свидното – живота си, но не успя да види изпълнен“, посочи президентът.

“Образите, които Ботев изгради в публицистиката си, сякаш се отнасят за нашето време, за 21 век - това е стряскащо. Политическата му сатира звучи толкова силно и днес”, подчерта Йотава.

Като домакин на събитието Кристиан Вигенин подчерта значението на Ботев не само за българската история, но и като европейска личност, свързана с идеи, които остават актуални и днес. „За нас, българите, Ботев е много повече от историческа личност. Той е част от начина, по който разбираме себе си като народ. Поет, публицист и революционер, той е от онези редки личности, които оставят след себе си не само велико творчество, но и оформят представите ни за свобода, достойнство и гражданска смелост. Ботев е дълбоко български и в същото време европейски по дух. За него българското Освобождение е част от по-широкия стремеж към свобода и справедливост“, заяви Кристиан Вигенин. Той благодари на екипа на УниБИТ за създаването на изложбата, зад която стоят „знания, изследователски труд и отдаденост“ и която дава възможност за среща с Ботев чрез документи, творби и човешки свидетелства.

„Представянето на Ботев в Европейския парламент носи и послание за мястото на България в Европа. Нашият принос към общите европейски ценности не започва с членството ни в Европейския съюз. Той има дълбоки корени в нашата литература, култура и освободителни борби. Европейската ни принадлежност не изисква да оставим националната си история на прага. Напротив - с нея обогатяваме общия ни европейски дом“, акцентира Вигенин. По думите му изложбата е повод за нова среща с Ботев - „с неговите стихове, с остротата на мисълта му, с въпросите, които не ни оставят на спокойствие“, а за чуждестранните гости е начало на едно по-близко познанство с българската култура.

Експозицията беше представена от проф. Ваня Добрева, съавтор на изложбата. Тя определи творчеството и делото на гениалния български поет и революционер като фундамент на българската култура и част от общоевропейската култура. „Ботев е пример и емблема на свободолюбивата личност, готова на себеотрицание и саможертва в името на справедливостта. Изложбата показва как се пази, развива и преосмисля наследството на Ботев след Освобождението на България. Търсен е естетическият синтез между житейската биография и политическия образ на Ботев“, отбеляза проф. Добрева

Деца от българското училище „Христо Ботев“ в Страсбург рецитираха на български и френски стихове от гениалния български поет и показаха как младите продължават да почитат и съхраняват творчеството му.

Сред гостите бяха председателят на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Ираче Гарсия Перес, министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова, министърът на правосъдието Николай Найденов, директорът на Националния музей „Христо Ботев“ в Калофер Ася Николова, ректорът на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева, както и представители на европейски и български институции и на българската общност в Страсбург. Откриването на изложбата беше уважено от Западноевропейския митрополит Антоний и от българския съдия в Европейския съд по правата на човека Диана Ковачева.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/