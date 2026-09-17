Happy кът в УНСС

На 15-ти септември 2026 г. централното фоайе на Университета за национално и световно стопанство в София (УНСС) се сдоби с нещо ново - Happy Кът, споделено пространство за студентите, изградено със съдействието на Happy в рамките на общото партньорство с университета. Този кът вече е място за учене, среща, обмен на идеи и отдих - пространство, което е на студентите.

Концепцията за брандирани студентски пространства тръгва от Съединените щати, когато компании осъзнават, че най-добрите таланти се намират там, където се ражда следващото поколение. Днес подобни кътове съществуват в стотици университети по света. Идеята е проста - да дадат на студентите нещо истинско и те да се върнат.

На събитието присъстваха колеги от HR отдела и Маркетинг екипа на Happy, както и Иван Попов, изпълнителен директор на Happy, който разряза лентата и сподели „Работим усърдно да сме разнообразни, да имаме нови предложения за младите хора, защото те са бъдещето на държавата и бизнеса." Проф. д-р Цветана Стоянова и ректорът на университета проф. д-р Димитър Димитров, от своя страна, изразиха гордостта и радостта си от откриването на споделеното пространство, подчертавайки възможността студентите да продължат своето професионално развитие чрез партньорството с Happy.

Партньорството между Happy и УНСС включва не само споделеното пространство, но и стажове и инициативи, които свързват студентите директно с бизнеса. Happy Кът е нашата покана да се запознаем, да си поговорим и ако кликне - да работим заедно!