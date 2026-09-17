За покриване на стари дългове: Дават 10 млн. евро на БНТ

Допълнителен трансфер в размер на 10 млн. евро по бюджета на Българската национална телевизия (БНТ) за 2026 г. одобри Министерският съвет на днешното си заседание. С предоставените средства ще бъдат покрити просрочените задължения на медията за електронни съобщителни услуги, свързани с преноса и наземното цифрово радиоразпръскване на нейните програми.

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Финансирането е за сметка на централния бюджет и има за цел да гарантира непрекъснатостта на излъчването, както и изпълнението на задълженията на БНТ като национален обществен доставчик.