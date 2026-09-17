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„Моят Магазин“ отвори обект номер 300 в град Полски Тръмбеш

17 септември 2026, 18:49 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: МЕТРО
„Моят Магазин“ отвори обект номер 300 в град Полски Тръмбеш

Програмата си поставя дългосрочната цел до 2028 година обектите да достигнат 800 

Магазин № 300 от франчайза „Моят Магазин“ отвори врати днес в Полски Тръмбеш, а програмата продължава да се утвърждава като една най-бързо развиващите се мрежи в традиционната търговия у нас – общност от независими предприемачи, които управляват своите обекти със собствен стил и познават добре клиентите си.

„Моят Магазин“ в Полски Тръмбеш е бизнес проект на Марина Кръстева и Николай Николов. Идеята е магазинът да се утвърди като уютно и приветливо място с лично отношение към клиентите, като основният фокус е поставен върху удобството, положителната атмосфера и зареждането с разнообразие от необходими продукти на достъпни цени.

На специалната церемония по откриването присъства и целият Борд на директорите на МЕТРО България, затвърждавайки дългосрочните ангажименти на компанията към независимите търговци в страната.

Вярваме, че силата на традиционната търговия е именно в близостта до хората“, каза Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България. „Затова продължаваме да инвестираме в развитието на „Моят Магазин“ и в успеха на партньорите ни. Растящият интерес към програмата показва, че този модел отговаря на реалните нужди на малкия и средния бизнес в България“.

„Знам колко е важно за малките населени места да съхраняват живи своите традиции. Част от тях е именно традиционната търговия, която трябва да подкрепяме и развиваме в тези динамични времена. Тя дава възможност на местните предприемачи да запазят семейния бизнес и да му осигурят бъдеще. Това не е просто магазин и място за пазаруване, а обект, който ще създава удобство, ще подкрепя местната икономика и ще бъде естествено място за срещи и общуване между хората“, каза Евгени Митев, директор „Снабдяване“ в МЕТРО България.

Лазар Лулчев, ръководител на сектор „Франчайз“ в МЕТРО България, подчерта, че компанията работи рамо до рамо с малкия бизнес повече от 25 години. По думите му устойчивостта и конкурентоспособността на независимите магазини зависят не само от добрите условия за снабдяване, но и от достъпа до знания, практически умения и работещи решения. Той открои и важната социална роля на малкия магазин като място, което свързва хората в местната общност.

Развитието на програмата се отразява и на резултатите на партньорските обекти, които отчитат над 25% ръст на оборота към крайни клиенти. През 2027 г. „Моят Магазин“ планира да разшири мрежата си до 600 обекта, а дългосрочната цел е до 2028 г. те да достигнат 800. Успоредно с това програмата ще продължи да изгражда общност от независими търговци чрез регионални срещи, като предвижда още повече възможности за обмен на опит и взаимодействие както на регионално, така и на национално ниво.

На откриването на магазин № 300 от франчайза „Моят Магазин“ в Полски Тръмбеш с кратка танцова програма се представи фолклорна формация „Полянци“ към Народно читалище „Отец Паисий 1905“ в града. По повод откриването на обекта МЕТРО ще направи дарение от 3000 евро за ансамбъла, създаден още през 1979 г. Дарението ще подпомогне дейността на ансамбъла и в светлината на социалната роля на франчайз програмата ще постави началото на хубава традиция – при откриването на всеки стотен магазин МЕТРО ще оказва ценна за населеното място подкрепа.

МЕТРО
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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