Иновативните уреди SharkNinja вече са в Kaufland

16 топ продукта на глобалния бранд SharkNinja вече са достъпни в магазинната мрежа на Kaufland в цялата страна. Избраните уреди са от трите най-популярни категории - персонална грижа, грижа за дома и кухнята. Сред тях са иновативни мултикукъри, професионални кафемашини за дома, интелигентни прахосмукачки и премиум уреди за коса.

“Горди сме, че включихме този глобален бранд към предложенията за нашите клиенти. Уредите са изключително модерни в момента в целия свят и чрез партньорството си с SharkNinja ние всъщност предлагаме иновативни премиум продукти на достъпни цени”, коментира Цветелина Чернева, старши търговец “Нехрани” в Kaufland България.

Всички подбрани продукти стартират представянето си в магазините на ритейлъра с намаления до -40% при активирането на XTRA купони с лоялната програма Kaufland Card XTRA. Промоцията е валидна до 15 ноември.

Глобалната компания SharkNinja е специализирана в разработването на иновативни продукти, които улесняват ежедневието. Историята ѝ започва през 1994 г., а през 2015 г. приема настоящото си име, обединявайки двете си водещи марки Shark и Ninja. Shark е насочена към уредите за дома и персонална грижа, а Ninja предлага решения за приготвяне на храна и напитки.

„За нас е привилегия продуктите на SharkNinja да станат част от асортимента на Kaufland. Това партньорство ни дава възможност да достигнем до много повече потребители в цялата страна и да направим нашите решения за кухнята, дома и личната грижа по-достъпни за българските семейства. С Kaufland ни обединява стремежът да предлагаме иновативни продукти с практическа полза за всекидневието“, коментира Джейк Крофт от SharkNinja.

Преди старта на партньорството и в потвърждение на потребителския интерес, Kaufland реализира допитване до своите лоялни клиенти. Данните сочат, че най-търсени са уредите за готвене и почистване, въпреки че 68% от анкетираните са по-склонни да надвишават бюджета с уреди за коса. Над 70% от запитаните са готови да платят по-висока сума за по-качествени уреди, като за близо 40% най-важни са техническите спецификации. 58% от отговорилите купуват уреди за подарък, като за 44% уредът, който ще подаряват, зависи от конкретния човек.