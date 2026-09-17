Войната в Украйна:

Държавата дава над 1,7 млн. евро на Национален фонд "Култура"

17 септември 2026, 15:08 часа 550 прочитания 0 коментара
Снимка: Национален фонд "Култура"/ National Culture Fund, Bulgaria/Facebook
Държавата дава над 1,7 млн. евро на Национален фонд "Култура"

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на културата и по бюджетите на общините за 2026 г. в общ размер на 3 492 672 евро, осигурени за сметка на централния бюджет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. От тях 1 732 385 евро са предназначени за финансиране на програми на Националния фонд "Култура" за държавни, общински и частни културни организации, става ясно от решенията, взети на последното заседание на Министерски съвет.

921 000 евро се отпускат за теренни археологически проучвания и консервация на обектите Плиска, Аполония Понтика (остров Св. Кирик и Юлита), Калиакра, Трапезица, Никополис ад Иструм, тракийското селище при с. Васил Левски и Петрич кале.

Още: Сградата на "Двореца" в София е в критично състояние: Има неразбории с документите за собственост

С постановлението се предоставят и 839 287 евро под формата на целеви трансфери към общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Панагюрище, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй за финансиране на събития, свързани с националните чествания по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Изпълнението на акта е възложено на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Министерство на културата култура Национален фонд Култура
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес