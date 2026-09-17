Държавата дава над 1,7 млн. евро на Национален фонд "Култура"

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на културата и по бюджетите на общините за 2026 г. в общ размер на 3 492 672 евро, осигурени за сметка на централния бюджет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. От тях 1 732 385 евро са предназначени за финансиране на програми на Националния фонд "Култура" за държавни, общински и частни културни организации, става ясно от решенията, взети на последното заседание на Министерски съвет.

921 000 евро се отпускат за теренни археологически проучвания и консервация на обектите Плиска, Аполония Понтика (остров Св. Кирик и Юлита), Калиакра, Трапезица, Никополис ад Иструм, тракийското селище при с. Васил Левски и Петрич кале.

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С постановлението се предоставят и 839 287 евро под формата на целеви трансфери към общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Панагюрище, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй за финансиране на събития, свързани с националните чествания по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Изпълнението на акта е възложено на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.