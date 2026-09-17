Красиви, добре въоръжени и да знаят английски: Радев каза какви полицаи иска

Премиерът Румен Радев поиска полицаите да изглеждат добре и да бъдат добре оборудвани, а служителите в големите градове да владеят английски език. Държавата от своя страна трябва да осигури качествени униформи, въоръжение, оборудване и добри условия за работа.

"Всеки полицай да бъде стегнат и да изглежда добре, в големите градове и да знае английски език, а държавата ще се погрижи да разполага с добри униформи, оборудване и въоръжение и условия на работното място", заяви Радев по време на националното съвещание на ръководството на МВР.

Това е първото участие на министър-председателя в подобно съвещание на вътрешното министерство. Основната тема на срещата е организацията на работата на МВР в подготовката и провеждането на предстоящите президентски избори. Още: Без политически чадър и без компромиси: Радев с призив към МВР преди президентските избори

Радев определи като основни задачи пред ведомството борбата с търговията с гласове, корупцията, наркотиците, нелегалната миграция и пътния травматизъм.

"Моите очаквания към вас са за професионализъм, решителност, но и за отговорност и спазване на закона. Защото има и граница, която не може да се преминава", каза премиерът.

По думите му МВР не трябва да бъде страна в политическия процес и не може да влияе върху изборния резултат. Основната му задача е да гарантира условията, при които всеки гражданин може свободно да упражни правото си на глас.

"Голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да изрази свободно своята воля. А това означава ясна организация, която се залага сега - тази организация трябва да доведе до безкомпромисни действия от ваша страна срещу всяка заплаха, обстоятелство, принуда, купен, корпоративен, контролиран вот, срещу всяко нарушение на закона при тези избори", заяви Радев. Още: Жилището е било заключено отвътре: СДВР с подробности за откритите мъртви съпрузи

Премиерът подчерта, че отношението на полицията трябва да бъде еднакво към всички участници в изборите.

"Пак казвам, не като участник в политическия процес, а като гарант за свободата на вота. МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. И няма абсолютно никакво значение кой е кандидатът, коя е партията или коалицията", изтъкна Радев.

Той настоя за еднакъв подход към всички кандидати и политически сили и призова изборните нарушения да бъдат разкривани, а не прикривани. Радев предупреди също срещу показност и предварително осъждане, като подчерта, че действията на МВР трябва да останат в рамките на закона.

Сред приоритетите, които премиерът постави пред вътрешното министерство, е и борбата с корупцията и злоупотребата с власт. Той очаква от МВР и службите да работят за изсветляване и прекъсване на връзките между власт, бизнес и медии. Още: Поредна трагедия в София: Откриха мъртви мъж и жена в дома им

Радев посочи, че при разследването на финансови и имуществени престъпления трябва да има координация между МВР, службите за сигурност и приходните агенции. Целта е да бъдат установявани финансовите измами, а при повдигане на обвинения да има достатъчно годни доказателства, които да издържат пред съда.