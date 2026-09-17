В Германия: "България е серизно предизвикателство, което се усложнява"

България спечели последния си мач от груповата фаза на Евроволей 2026, завърши трета и си осигури място на 1/8-финалите, където ще срещне Германия. Медиите в западноевропейската страна анализираха двубоя и го определиха като сериозно предизвикателство пред "маншафта". Те определиха "лъвовете" като труден противник и отбелязаха, че за Германия обстоятелствата се усложняват още повече заради пъруването, което предстои на отбора.

"Германският отбор трябва да се докаже"

Ето какво написаха от "Sport1.de": "Германският национален отбор по волейбол е изправен пред сериозно предизвикателство на Европейското първенство. Сблъсъкът с домакина на турнира България може да се окаже труден. Германският отбор трябва да се докаже срещу отбор, заемащ девето място в световната ранглиста - с две позиции по-напред от тима на Германия. България завърши на трето място в Група B, въпреки победата с 3:2 над действащия шампион Полша. Мачът е насрочен за събота от 19:00 ч.

Още: Любо Ганев разкри: България ще се бори за второ поредно Европейско

"Предизвикателството се усложнява"

Задачата е изключително трудна за отбора на Германия, който изпусна първото място в Група D след загуба с 0:3 от олимпийския шампион Франция, въпреки иначе силната предварителна фаза с четири победи от пет мача. Предизвикателството се усложнява и от логистиката: в четвъртък отборът на старши треньора Масимо Боти пътува от Румъния, където изигра мачовете от груповата фаза, към българската столица София. Скорошната история също не е на страната на Германия - на Световното първенство миналата година тимът претърпя категорична загуба с 0:3 от България в груповата фаза, след като преди това бе отстъпил пред същия съперник в Лигата на нациите (2:3).

България също така се намира в подем след изненадващата си победа над основния фаворит в турнира и номер едно в света - Полша".

Още: Алекс Николов е втори, Мони е трети: България има няколко волейболисти в топ класациите