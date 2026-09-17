Сензационен език и интимизация: Как българските медии отразяват насилието над жени и деца

Новините, свързани с домашното насилие и насилие на деца, за съжаление за част от всекидневието. Обществото ни реагира остро, но дали вниква в същността на проблема, който води до случаите, в които жени и деца стават жертва на агресорите? От особено значение е и ролята на медиите, които отразяват конкретните случаи. Оказва се, че и там има специфика. Българските медии отразяват домашното насилие и насилието над деца предимно като инцидент, а не като обществен проблем.

Стряскащи данни за насилието у нас: Защо жертвите търпят и къде е държавата? (ВИДЕО)

Медийни практики

Докладът показва съществени разлики в медийното отразяване на случая „Петрохан“ в сравнение с всички останали 10 анализирани случаи София, 17 септември 2026 г. — Фондация „Будителките" представи резултатите от ново изследване на медийните практики в България, чрез които електронните, печатните и ефирните медии отразяват случаите на домашно насилие и насилие над деца. Докладът е изработен от компанията за медиен анализ Sensika по поръчка на Фондация „Будителките" и с финансовата подкрепа на Фондация „Лъчезар Цоцорков".

Още: Остригал косата ѝ и гасил цигара по лицето ѝ: Жестоко насилие в Монтанско

Изследването обхваща период от шест месеца — 1 декември 2025 г. до 31 май 2026 г. — и анализира близо 42 000 публикации в българските електронни медии, както и над 750 материала в печатни и ефирни издания, свързани с най-широко отразените случаи на домашно насилие и насилие над деца през периода.

Анализ на случаите

Освен общите данни за темата, докладът включва и задълбочен анализ на десет конкретни казуса от периода — съдебните процеси за убийствата на Евгения Владимирова, Пейо Пеев и Анита Димитрова, случаите с мъж, запалил партньорката си в Ситово, и мъж в Първомай, за когото близките предполагат сходно деяние, скритите камери в софийското 138-о училище „Проф. Васил Златарски", неглижираното дете в Ямбол, самоубийството на Билгин Алишев в с. Нова махала, нападението на Петко Топурски в столичния квартал „Подуяне" и обвинението в блудство срещу пловдивски учител. Изследването предлага и отделен разбор на случая около хижа „Петрохан" и връх Околчица, основно в аспекта на данните за насилие над непълнолетно лице.

Основни изводи

Още: Съдът пусна двамата младежи, задържани за побоя над непалци - единият е присъствал и на убийството на Георги Кузев

Данните показват, че темите за домашното насилие и насилието над деца имат устойчиво присъствие в българските медии — за периода са регистрирани над 20 000 публикации по всяка от двете теми. Изследването отчита добри практики в българските медии — легитимните издания остават водещи по обем на отразяването и по двете теми, отделни материали успяват да свържат конкретни случаи с необходимостта от законодателни и институционални реформи, а при случая със 138-о училище редица медии редовно канят психолози и специалисти по детско развитие, за да поставят темата в правилния експертен контекст.

Популярни личности застават зад каузата за превенция на агресията сред децата

Тенценции

В същото време изследването установява следните устойчиви тенденции в начина, по който тези теми се разработват журналистически:

Фокус върху инцидента, а не върху системния проблем. Над 92% от материалите разглеждат конкретния случай изолирано. Показателен пример е съдебният процес за убийството на Евгения Владимирова, който сам по себе си генерира 703 статии — над два пъти повече от следващия по обем казус — но остава почти изцяло затворен в рамките на процесуалния развой, вместо да отвори по-широк разговор за наказателните политики и правораздаването в България.

Още: Алкохол и футбол: Ръст на домашното насилие във Великобритания по време на Световното по футбол

Сензационен език. Повече от половината заглавия (56.92%) използват емоционално натоварена или кликбейт стилистика — практика, разпространена не само в таблоидните, но и в утвърдените медии. Сред примерите, посочени в доклада, са заглавия като „ДА НАСТРЪХНЕШ! 3-годишно увисна от парапет на осмия етаж в Ямбол" и „Кървава зловеща трагедия: Мъж намушка децата си в София", „Баща кла синовете си в "Подуяне", по-големият е починал“, „Како, бързо ела, горя, изгорях!“

Популярни личности застават зад каузата за превенция на агресията сред децата

Разкриване на самоличност и интимизация. Близо 29% от публикациите разкриват — пряко или косвено — самоличността на пострадалите. При случая с Евгения Владимирова 93% от материалите използват т.нар. „интимизация" — говорят за пострадалата само с малкото ѝ име, а 62% от заглавията изобщо не споменават фамилията ѝ. При случая с жена, загинала при пожар в Първомай, фамилното име отсъства напълно от почти всички публикации. Особено тревожен е случаят с Петко Топурски, при който около 5.5% от статиите разкриват по име и непълнолетната му дъщеря, а споменаването на квартала, в който живее семейството, прави идентификацията ѝ още по-конкретна — единственият регистриран в изследването случай на разкрита самоличност на малолетно лице.

Насилието над деца в България: Всяко трето дете у нас е било жертва на агресия

Стигматизиращи детайли, ирелевантни за случая. Отразяването на самоубийството на 18-годишния Билгин Алишев от с. Нова махала, след твърдения на близки за системен тормоз в училище, е показателен пример за практика, която докладът определя като проблемна: част от медиите многократно подчертават етническия и религиозния състав на населеното място, детайл без каквато и да е връзка със случая, но с потенциал да стигматизира цяла общност.

Политизация и надмощие на таблоидни източници при случай с висок обществен отзвук. Случаят около хижа „Петрохан" и връх Околчица — свързан със смъртта на 15- годишно момче и поредица от твърдения за сектантски практики и сексуални престъпления срещу непълнолетни — е разгледан отделно в доклада поради изключителния си обхват и обществен отзвук. Той е отразен основно от таблоидни медии (40.04% от публикациите по случая, срещу 26.69% от легитимни източници) — обратно на общата тенденция за темата за насилие над деца, където легитимните медии обичайно доминират. Дезинформационни източници публикуват близо три пъти по-голям дял съдържание по този казус (5.17%), отколкото средно за темата (1.86%). Публикациите, споменаващи политици или партии, достигат 33.89% от отразяването на случая — многократно над средното за представителната извадка — като голяма част от тях функционират като аргумент в партийни обвинения, а не като принос към разговора за институционална отговорност.

Още: Държавата, общините и грижата за децата в риск: Говори проф. Нели Петрова-Димитрова (ВИДЕО)

Почти пълно отсъствие на насоки за търсене на помощ. Само 0.42% от публикациите — под един на всеки двеста материала — посочват конкретен начин за подаване на сигнал или търсене на подкрепа. Единственият казус от извадката, при който изобщо се споменава как може да се потърси помощ, е случаят с Билгин Алишев; при случаите на домашно насилие такава информация напълно липсва.

Институционалният глас доминира за сметка на експертния. Официалните позиции на институциите присъстват в над 42% от материалите, позоваващи се на източници. Изключение прави отразяването на случая със скритите камери в софийското 138-о училище, където отделни медии канят психолози и специалисти по детско развитие — модел, който доклада отчита като добра практика.

Без повече "бий ме, обичам те", или как музиката може да повдига сериозни теми като домашното насилие

Защо това има значение?

„Начинът, по който медиите разказват за насилието, влияе пряко върху това дали пострадалите ще потърсят помощ, и върху общественото разбиране за домашното насилие като обществен, а не като частен проблем, коментира Левена Лазарова, изпълнителен директор на Фондация „Будителките“ - Изследването показва, че медийният интерес към темата не е проблем сам по себе си — проблем е, когато информативната функция на журналистиката отстъпва пред зрелищността, а конкретният случай остава откъснат от разговора за превенция, подкрепа и отговорност. В същото време голяма част от медиите демонстрират добросъвестност и етично отношение – практики, които ние трябва да подкрепим."

Още: Насилието над жени: Адв. Анелия Йончева обяснява пропуските в държавата (ВИДЕО)

Изследването

Пълният доклад „Как българските медии отразяват случаите на домашно насилие и насилие срещу деца в България?" е достъпен на https://www.thewakeupfoundation.org/bg/posts/how-the-media-reports-abuse-bulgaria. За изследването си Sensika използва собствена платформа за медиен мониторинг, обхващаща 14 174 новинарски страници и блогове, 66 вестника и списания, 14 телевизионни канала и 2 радиостанции. Докладът съчетава количествен преглед на публикациите по темата със задълбочен качествен анализ на десет представителни казуса от периода, както и отделен разбор на случая около хижа „Петрохан".

За Фондация „Будителките"

Още: Англия и Уелс ожесточават наказанието за насилие над жени

Фондация „Будителките" е гражданска организация, основана през 2022 г., която работи за общество, в което домашното насилие е недопустимо, а правата на жените са гарантирани. Фондацията координира Коалиция „Заедно срещу насилието" — мрежа от над 40 организации — и управлява Facebook групата „Не си сама", най-голямата, активна общност за пострадали от насилие в България, с над 11 000 членове.

Заради домашно насилие: Българин е задържан във Виена